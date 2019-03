Fast alle sind belegt

Oftersheim.Fast alle Wohnungen des Neubaus in der Plankstadter Straße sind vergeben, im Laufe des Aprils wird ein Großteil der Bewohner eingezogen sein. Das teilt die Verwaltung mit.

Wie vom Gemeinderat im Juli des vergangenen Jahres beschlossen, werden in sechs der insgesamt zwölf Wohnungen Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung wohnen. Einziehen werden in erster Linie sogenannte Bestandsfamilien, die bereits seit längerer Zeit in Oftersheim leben, heißt es weiter. Auch die anderen sechs Wohnungen, die das kommunale Wohnungsamt vermittelt, seien weitgehend vergeben, so dass das neue Mehrparteienhaus jetzt mit Leben gefüllt werde.

Insgesamt verfügt die Gemeinde derzeit über 332 Wohneinheiten, davon stehen 36 für die Anschlussunterbringung zur Verfügung. zg

