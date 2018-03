Feiner Treffpunkt mit Aussicht

Anzeige

Monika Boris konnte hingegen schon eine Stunde nach Premierenöffnung schwerere Arbeiten verrichten: Sie schleppte Stuhl um Stuhl, Tisch um Tisch in die Runde, um sie zu erweitern, denn immer mehr Menschen strömten in die Café-Räume mit Blick auf den Gemeindepark. Die anfangs sechs Tische für je acht Personen reichten schnell nicht mehr aus. „Das der ganze Saal besetzt ist, ist doch ein gutes Zeichen“, so Boris erfreut, „denn das sagt uns, es ist richtig, was wir hier machen.“

Ein großes Dankeschön war ihnen auch von Erika Auer sicher. Die 80-Jährige, die sich selbst als „Ur-Oftersheimerin“ gerne in der Hardtwaldgemeinde aufhält, kam eigens mit dem Bus aus dem Hirschacker angereist und freute sich: „Nächstes Mal treffe ich hier sicher wieder viele alte Schulkameraden, deshalb finde ich das ganz toll.“ Noch ein tiefer Schluck aus der Kaffeetasse, dann ging es weiter mit der Plauderei, die bald schon wieder fortgesetzt werden kann. Darin ist sich auch das Team um Monika Boris sicher, denn fleißige Kuchenbäckerinnen konnten sie schon genügend rekrutieren. „Es haben sich heute schon einige gemeldet, das war richtig schön“, so Monika Boris. ak

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 20.02.2018