Fensterbilder selbst basteln

Oftersheim.Grundschüler und Kindergartenkinder müssen weiterhin zu Hause bleiben. Die Zeit ohne Freunde wird für die Kinder jetzt noch länger. Das Basteln im Peter-Gieser-Kindergarten und in der Bastelblume entfällt bis auf Weiteres, heißt es in einer Mitteilung.

Claudia Akershoek, die Leiterin des Kindergartens, will den Kindern die Zeit verkürzen und hat eine Bastelpackung zusammengestellt. Sie enthält das Material für ein Fensterbild und kann kostenlos ab sofort vor der „Bastelblume“ in der Augustastraße 26 abgeholt werden, heißt es in der Mitteilung. zg

