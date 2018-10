Fest bietet viel Spaß und Unterhaltung

OFTERSHEIM.Sonnenstrahlen wärmen, der Gestensaft sprudelt, gestandene Männer singen frohe Lieder, sehr zahlreich sind Gäste da, die die gelungene Kerwe-Eröffnung mitfeiern – alles richtig gemacht, möchte man behaupten. Viel mehr als das kommt auch den Rednern des Nachmittags nicht über die Lippen, die durchweg zum Fest einladen, das wieder vieles bietet, das Spaß macht und unterhält, aber auch anregt.

Im Hof der Friedrich-Ebert-Grundschule herrscht erwartungsvolle Aufregung, auf den schnell aufgestellten Bierbänken finden ältere Mitbürger Platz, die gerne schunkeln und in die Weisen der Oftersheimer „Kerweborscht“, die „coolste, älteste Boyband“, einstimmen. Und Hermann Dolezal mit seinen Kollegen Helmut Spieß, Roger Hillengaß, Helmut Müller, Manfred Rösch und die beiden Neuen Peter Hertlein und Armin Wolf, verstehen ihr Handwerk, bei dem die Weiblichkeit lediglich in Form der Schlumbel und „Kerwemutter“ Else Rösch ran kommen an die Herrlichkeiten.

Früher fordernde Putzaktion

Die Schlumpel hört in den vier Feiertagen auf den Namen „Angie – wir schaffen das von der Villa Kunterbunt in der Scheffelstroß‘“, proklamiert Dolezal unterm Gelächter und Applaus der Zuschauer. Ob das bereits auf den mit Spannung erwarteten Abriss des Gemeindegeschehens bei der Kerwe-Beerdigung am morgigen Dienstagabend hinweist? Man darf gespannt sein.

„Angie“ indes thront nun erst einmal in ihrer Schees, trägt den Tumult um sich herum mit gelassener Fassung. Wohl hört sie die Worte: „Bei sonnigem Kerwewetter, mit Reitschul, Mohreköpp für die Kloane un Rose un Freibier für die Große, wolle mir die Ofdascha Kerwe feiere“, fordert Dolezal.

Wie es früher war, mit dem Kerweputz, der schon eine Woche vorm Fest beschäftigte, das Haus zum Blitzen brachte, von der Vorfreude auf „Frühschoppe un de Kerwetanz“, erzählt der Kerwepfarrer. Ganz schön fordernd sei die Putzaktion gewesen, die bis freitags „in die Knie“ zwang, was einem echten „Ofdascha“ natürlich nichts ausmachte, weil er nur an die Freude beim Kerwetanz dachte.

„Frühschoppen vor Niedergang“

Zeiten wandeln sich, das stellt Dolezal fest, das mit der Putzerei mancherorts zu wünschen übriglässt. Von Jahr zu Jahr weniger „Wädschafte“ seien mit Kerweangeboten dabei: „Und der sonntägliche Frühschoppen steht vor dem Niedergang“, bedauert er. Die „Tour der Leiden“ bleibe dennoch auf dem Plan bis „Angie am Dienstag abgewählt – ähm, beerdigt wird“, stolperte Dolezal gespielt über seine Worte.

Lautes Lachen hallt den Jungs, den „glorreichen Sieben“, entgegen, die selbstredend auch den „Ofdascha Wind“ als Hymne an den Ort nicht vergessen hatten. Hierbei stimmten die Gäste lautstark mit ein. „Es ist schon das fünfte Mal, dass ich hier bei der Kerwe-Eröffnung dabei bin“, stellte Bürgermeister Jens Geiß fest, das erste Mal noch gemeinsam mit seinem Vorgänger im Amt Helmut Baust.

Also hob er zum vierten Fassanstich an und versenkte den Hahn im Fass – mit einem einzigen gezielten Schlag. Dieter Burkard vom Heimat- und Kulturkreis hielt schnell den Biekrug darunter, damit kein Tröpfchen des beliebten Nasses verschwendet werde. Im Akkord wird gezapft und die Gläser an Frau und Mann gebracht. Für die Damen gibt es die obligate Rose, für die Kinder die Schokoküsse und die Kerwe ist am Start.

Prima Laune am Partybus

Am Partybus auf dem Festplatz herrscht da schon prima Laune. Die Menschen sitzen in der Sonne, genießen kalte und heiße Getränke. Schnell füllt sich das ganze Areal und es werden die Fahrgeschäfte bevölkert. Lebkuchenherzen, gebrannte Mandeln oder Schaumleckereien finden ihre Käufer. Die kleinsten Besucher drängen mit den Eltern zum Karussell, die älteren sprinten zum Autoscooter und dem Flieger.

Beim Entenangeln wird gedrängelt, schließlich werden tolle Preise abgesahnt. Die Kerwe ist ein Fest für die ganze Familie, das am heutigen Montag mit Frühschoppen, Kerweessen und -tanz in einigen Gaststätten sowie auf dem Platz ab 14 Uhr weitergeht. Am morgigen Dienstag laden die Schausteller zum Familientag mit reduzierten Preisen ein, bevor um 19 Uhr in der Mannheimer Straße 59 das letzte Stündlein von Schlumpel „Angie“ geschlagen hat und Kerwepfarrer Dolezal seine Rede zum Besten gibt.

