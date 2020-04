Fiese kleine Nadelstiche

Hallo Kinder! Ach herrje, mir tut heute alles weh! Gestern war ich mit Ellie Ente seit einer Ewigkeit mal wieder Inliner fahren – dabei waren meine Beine die ganze Zeit gebeugt und unter Spannung. Ich war zwar am Ende des Tages ziemlich platt, aber die Schmerzen habe ich erst heute Morgen nach dem Aufwachen gespürt. Ich sage euch, ich bin kaum aus dem Bett gekommen. Ging es euch auch schon mal nach einer anstrengenden Sporteinheit so? Diese kleinen fiesen Nadelstiche (es sind mindestens tausend) in meinem Oberschenkel nennt man übrigens Muskelkater. Den bekommt man, wenn ganz kleine Risse im Muskel entstehen. Meinem Körper habe ich also etwas zu viel zugemutet und so sind diese Verletzungen entstanden. Das Muskelgewebe entzündet sich, Wasser dringt dort ein und lässt den Muskel leicht anschwellen. Diese Dehnung verursacht die Schmerzen. Das ist aber gar nicht schlimm, wenn du deinem Körper danach Zeit zur Heilung gibst. Deshalb liege ich heute faul auf meinem Fuchsfell und lasse mich von Ellie Ente bedienen. Ihr tut nämlich nichts weh. Sie hat sich vor unserer Inliner-Tour gut aufgewärmt und ihren Körper auch am Abend mit gesunden und nährenden Lebensmitteln gestärkt. So können die kleinen Risse im Muskel nämlich schnell wieder repariert werden. Für das nächste Mal weiß ich Bescheid – und ihr jetzt auch!

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 16.04.2020