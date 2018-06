Anzeige

Mit professionellem Fachwissen, Fingerspitzengefühl und flexiblem Engagement werden Verkäufer und Käufer beziehungsweise Vermieter und Mieter einer Immobilie zusammengebracht, verspricht der 36-jährige Mitja Rettig. Der gelernte Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft ist mittlerweile auch deutschlandweit auf der Suche nach möglichen Grundstücks- und Entwicklungsflächen.

Unternehmen erarbeitet Konzepte

Das alte Bahnwärterhäuschen in der Oftersheimer Waldstraße war 1978 das erste Objekt nach der Firmengründung durch Bankkaufmann Wolfgang Rettig. Heute erarbeitet das Unternehmen neben dem Verkauf und der Vermietung von Wohn- und Gewerbeimmobilien auch Konzepte für Wohnimmobilien, Freizeit- und Eventimmobilien, Handels- und Gewerbeimmobilien sowie Logistik- und Industrieflächen.

Gemeinsam mit Investoren entstanden so in Schwetzingen das Fachmarktzentrum „Südtangente“ mit Netto- und Norma-Discountmarkt sowie Waschanlage, ein Fachmarktzentrum in Hemsbach mit Aldi, Rewe und DM-Markt sowie in Kirrlach mit Rewe, Penny, Küchen-Schmidt und Star-Casino.

Weitere Referenzen sind unter anderem barrierefreie Mehrgenerationenhäuser mit Ladenzeilen sowie Arzt- und Ergotherapie-Praxen, wie etwa im Wohnpark Schränkler in Hockenheim oder im Schubert-Park in Plankstadt. Rettig-Immobilien ist zudem ständig auf der Suche nach Altbauten und Wohnbaugrundstücken, Mehr- und Einfamilienhäusern, Eigentumswohnungen sowie Gewerbeobjekten in allen Größen zur Miete und zum Kauf. vw

