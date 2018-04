Anzeige

Selbstverständlich wird an diesem Tag der Arbeit auch in den Schauwerkstätten richtig gearbeitet, und so zeigen Schuh- und Zigarrenmacher ebenso ihr Handwerk wie auch der Schreiner. Spinnen und Weben, früher in den Spinnstuben vieler Häuser in der Hardtgemeinde ausgeübt, werden ebenfalls hautnah demonstriert.

Steinmetz im Hof

In anschaulich-künstlerischer Weise führt auch ein Steinmetzmeister im Museumshof sein schon vielfach bestauntes Werk fort: Er arbeitet an einer Kopie in Originalgröße des an der Christuskirche aufgestellten spätbarocken Grabdenkmals des Schultheißen Johannes Worff von 1780. Im Hofbereich trifft man neben dem Korbmacher dieses Mal auch Orgelbauer Martin Keßler aus Schwetzingen an, der auf historischen Arbeitsgeräten wie einer Drechselbank seine Kunst zeigt.

Es wird also Abwechslung geboten innerhalb und im Außenbereich des Museums, das von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet ist. Und weil Kultur hungrig macht, sorgt der Heimat- und Kulturkreis für einen Imbiss. hps

