Oftersheim.„Der Winter verschwindet nur, weil er Angst vor dem Frühling hat“, so heißt ein finnisches Sprichwort. Wenn das so ist, dann wird sich am Samstag, 14. März, die kalte Jahreszeit aus dem Staub machen – zumindest in Oftersheim. Denn mehr Frühling als in „Ingeborgs Floristikwerkstatt“ geht an diesem Tag nicht – von 8 bis 16 Uhr kann die florale Pracht bewundert und gekauft werden.

Das „Frühlingsfest bei Ingeborg“ hat nicht nur Tradition, es ist für die vielen Kunden quasi der Startschuss für die wärmere Jahreszeit, die sich in der Floristikwerkstatt mit Schnittblumen, Pflanzen, Oster- und Frühlingsgestecken ankündigt.

Tulpen, Narzissen, Krokusse

Ob Tulpen, Narzissen, Krokusse, Hyazinthen, Rosen, Primeln oder Stiefmütterchen – die florale Vielfalt kennt keine Grenzen und es gibt immer wieder neue Ideen und Trends zu bestaunen, die Ingeborg Keller mit ihrem Team umsetzt.

Für den kulinarischen und geselligen Teil sorgt „Kurtis Gourmet-Insel“ mit Kaffee, Kuchen, Prosecco und Snacks, für die Ehemann Kurt Keller mit der Familie sorgt. So wird meistens aus dem eigentlich kurzen Blumenkauf ein ausgedehnter Plausch in gemütlicher Runde. Dabei kann auch die entsprechende Frühlingsstimmung aufkommen – vor allem wegen der vielen fröhlichen Farben der Blumen und deren Duft. Ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen rundet den Tag ab. ali

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 11.03.2020