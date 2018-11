Florales für Weihnachten

Oftersheim.Die Advents- und Vorweihnachtszeit steht vor der Tür. Ein fester Bestandteil im Kalender der Gemeinde ist seit mittlerweile 16 Jahren die Adventsausstellung in „Ingeborg’s Floristik-Werkstatt“ – diesmal am Sonntag, 25. November. Von 11 bis 17 Uhr hat dann das Fachgeschäft für alle Bereiche der modernen Floristik sowie der Trauer- und Hochzeitsfloristik in der Luisenstraße 5 geöffnet.

Inhaberin Ingeborg Keller und ihr Team haben in den vergangenen Tagen quasi rund um die Uhr mit großer Leidenschaft und viel Einfallsreichtum gearbeitet, um eine große Auswahl an Gestecken, Kränzen, Sträußen oder anderen Kreationen für die vorweihnachtlichen Tage herzustellen.

Innenhof als Treffpunkt

Die Adventsausstellung in dem Floristikfachgeschäft hat sich längst zu einem besonderen Treffpunkt in der Adventszeit entwickelt. So werden die Geschäftsräume und der gemütliche Innenhof wieder zum Treffpunkt für interessierte Gäste und Blumenfreunde, die bei einem Glas Glühwein oder Prosecco, Kuchen und Gebäck die vorweihnachtliche Atmosphäre genießen – charmant bewirtet von Ingeborg Kellers Ehemann Kurt, der die Besucher vor und nach dem Einkauf zum Verweilen und zum gemütlichen Plausch einlädt. Sogar der Wettergott scheint ein Fan der Adventsausstellung in „Ingeborg’s Floristikwerkstatt“ zu sein, denn am Sonntag sorgt er laut Prognose für angenehme äußere Bedingungen. ali

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.11.2018