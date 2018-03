Anzeige

Oftersheim.Endlich, es wird Frühling: Wer davon noch nicht so recht überzeugt ist, muss nur am Samstag, 10. März, von 8 bis 16 Uhr in Ingeborgs Floristik-Werkstatt in der Luisenstraße 5 kommen. Beim Frühlingsfest gibt es eine große Auswahl von Schnittblumen und Pflanzen sowie äußerst kreativ zusammengestellten Oster- und Frühlingsgestecken. Ob Tulpen, Narzissen, Krokusse, Hyazinthen, Rosen, Primeln oder Stiefmütterchen – die florale Pracht, die Ingeborg Keller und ihre Mitarbeiterinnen vorbereitet haben, kennt keine Grenzen.

Für den kulinarischen und geselligen Teil sorgt „Kurtis Gourmet-Insel“ mit Kaffee, Kuchen, Prosecco und Snacks. So kann auch die entsprechende Frühlingsstimmung aufkommen – vor allem wegen der vielen fröhlichen Farben der Blumen und deren Duft. Ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen rundet den Tag ab. ali