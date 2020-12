Flucht endet mit Festnahme

Oftersheim.Wegen des Verdachts auf Handel mit Betäubungsmitteln wurde ein 24-jähriger Mann am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr festgenommen. Das hat ein Pressesprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt. Er habe 95 Gramm Marihuana und 500 Euro bei sich gehabt, das Geld stamme vermutlich aus einem Deal. Die Beamten seien zufällig auf ihn aufmerksam geworden.

Ein Augenzeuge berichtete unserer Zeitung, dass der 24-Jährige wegrannte, als er die Polizei entdeckte. Die Bemühungen des Flüchtigen, sich zu verstecken, hätten Passanten vereitelt. Die gaben den Beamten immer wieder Tipps, in welche Richtung sich der Mann bewegte – ohne sich dabei selbst in Gefahr zu bringen, schilderte der Zeuge das Geschehen. Einen Rucksack beziehungsweise eine Tasche, die er bei sich hatte, warf er weg. In Höhe der Mannheimer Straße 59 endete der Fluchtversuch.

Der Mann, ein deutscher Staatsangehöriger, ist wohnsitzlos. Er wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. az

