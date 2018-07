Anzeige

Oftersheim/Plankstadt.Wie können Flüchtlinge und alle anderen Arbeitssuchenden in den beiden Gemeinden Oftersheim und Plankstadt sowie in der Stadt Eppelheim in den Arbeitsmarkt integriert werden? Wo finden Arbeitgeber bei Bedarf Ansprechpartner und Unterstützungsmöglichkeiten?

Beim Unternehmertreffen am morgigen Mittwoch von 16 bis 18 Uhr im „Kleinen Plänkschter“ in der Mehrzweckhalle wollen die Gemeinden in Zusammenarbeit mit der Stabsstelle Integration des Rhein-Neckar-Kreises Antworten auf diese und weitere Fragen im Zusammenhang mit dem Themenkomplex geben und außerdem Wege zur Fachkräftesicherung aufzeigen.

Dabei stehen die Ausbildung und Beschäftigung von Flüchtlingen und Neuzugewanderten, die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse sowie die Anpassung und Nachqualifizierung weiterer Potenziale auf der Agenda.