Forst bald für nächste zehn Jahre geplant

Oftersheim.Der Gemeinderat hat in der letzten Sitzung des Jahres am heutigen Dienstag, 18 Uhr, im Ratssaal des Rathauses über die Forsteinrichtungserneuerung für den Gemeindewald abzustimmen.

Für dessen Bewirtschaftung stand die Aufstellung eines neuen periodischen Betriebsplanes für den Zeitraum der Jahre 2019 bis 2028 an. Als Forsteinrichtung wird die in der Regel alle zehn Jahre erfolgende Planung im Forstbetrieb bezeichnet. Dazu werden im Wald Holzvorrat und Zuwachs nach Beständen und Baumarten ermittelt. Auf der Basis dieser Daten werden die Holzernte und andere künftige Maßregeln festgelegt, was eine nachhaltige Forstwirtschaft ermöglicht. Regelmäßige Inventuren sorgen dafür, dass nicht mehr Holz genutzt wird als nachwachsen kann. Die Forsteinrichtung stellt einen schonenden Umgang mit der Ressource Wald sicher.

Veraltete Passagen aktualisiert

Weiterhin geht es im Gemeinderat um eine Neufassung der Benutzungsordnung für die Gemeindebücherei, die wegen der geänderten Gesetzeslage in einzelnen Bereichen und der Europäischen Datenschutzgrundverordnung nötig wurde. Dabei wurden auch gleich sprachlich veraltete Passagen aktualisiert. Die Verwaltung schlägt dem Gemeinderat vor, einer Gebührenerhöhung zuzustimmen, denn auch die Metropolcard kostet mehr. Darüber hinaus schlägt die Verwaltung dem Gemeinderat eine Neufassung der Ehrungsrichtlinien – die aktuellen stammen aus dem Jahr 2004 – vor. Es geht dabei um Auszeichnungen für sportliche Leistungen, für kommunalpolitische Tätigkeiten im Gemeinderat sowie um den Ehrenbrief.

Rückbau erforderlich

Auf der Tagesordnung steht weiterhin die Verlegung der Versorgungsleitungen „Auf dem Ketscher Weg“. Im Zuge des Neubaus des gemeinsamen Rettungszentrums für die Freiwillige Feuerwehr und das Rote Kreuz sind der Rückbau des bestehenden Geh- und Radweges und die Verlängerung der Stichstraße bis zur Nansenstraße erforderlich. Wegen der neuen Wegeführung ist neben der Änderung der Versorgungsleitungen auch eine Neuverlegung der Gas- und Wasserleitungen erforderlich. Die Höhe der Kostenbeteiligung durch die Gemeinde ist in Abhängigkeit der Vereinbarungen des Konzessionsvertrages zu klären.

Schließlich geht es noch um die Auftragsvergabe für die Neuerrichtung der Straßenbeleuchtung in der Heidelberger Straße in dem Abschnitt zwischen Augustastraße und dem Hardtwaldring.

Und über den Antrag der SPD-Fraktion auf Errichtung eines Sicherheitszauns an der Bahnlinie unter der Brücke der B 291 in Fortführung der Lärmschutzwand des Baugebietes „Nord-West“ wird außerdem beraten. Bei der Erschließung des Baugebietes „Nord-West“ ist entlang der Bahnlinie bis zum Brückenbauwerk der B 291 eine Lärmschutzwand auf gemeindeeigenen öffentlichen Grund errichtet worden.

Diese ist zu zwei Drittel bis unter das Brückenbauwerk weitergeführt worden. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse wurde dabei schon Bahngelände in Anspruch genommen. Die Errichtung eines beantragten Sicherheitszaunes in der Fortführung in Richtung offenes Feld könnte ebenfalls nur auf Bahngelände erfolgen. Hierfür ist eine Zustimmung der Deutschen Bahn erforderlich.

Bereits im Jahr 2008 wurde seitens der Verwaltung die Möglichkeit der Errichtung eines Zaunes untersucht und gegenüber der Bahn angefragt. Für die Zaunerrichtung sind Grab- beziehungsweise Bohrarbeiten erforderlich. Da sich im gesamten Bereich entlang des Gleisbettes Signal- und Medienleitungen der Deutschen Bahn befinden, wurde die Anfrage der Gemeinde damals negativ beschieden. Ein Ausweichen mit der Zaunführung auf öffentliches Gelände ist wegen der beengten Verhältnisse nicht möglich. az

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 11.12.2018