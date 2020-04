Fortsetzungsgeschichte und Osterflashmob im Internet

Oftersheim.Pfarrerin Sibylle Rolf von der evangelischen Kirchengemeinde und ihr Kollege Tobias Habicht sowie Vikarin Sophia Leppert versuchen in diesen Zeiten, in denen weder persönliche Besuche noch Gottesdienste möglich sind, wie viele andere Geistliche aller Konfessionen, den Kontakt mit den Menschen auf eine andere Art zu halten. Pfarrerin Rolf schickt diese mutmachende Botschaften an die Gläubigen:

„Viele befinden sich in der vierten Woche im Homeoffice, wir alle in der dritten Woche im Kontaktverbot – und Familien, Schüler und Lehrer in den Osterferien, die wir in diesem Jahr zu Hause verbringen werden. Dieses Jahr ist alles anders als sonst. Außerdem hat die Karwoche begonnen – für mich die intensivste Woche im ganzen Jahr. Alles liegt in diesen Tagen dicht gedrängt zusammen. Jubel und Hoffnung am Palmsonntag, Abschied und Wehmut am Gründonnerstag, der ja zugleich die Befreiung aus der Sklaverei feiert. Scham, als alle Freunde Jesus alleine lassen – wider besseres Wissen und wider ihre eigenen Versprechen. Bestürzung, Fassungslosigkeit, Trauer, Schmerz und Wut am Karfreitag. Totenstille am Karsamstag. Und dann am Ostersonntag der Jubel, der laut wird: Christ ist erstanden – das Leben ist stärker als der Tod. Hoffnung, Zuversicht, Jubel und Verzweiflung, Angst und Schmerz. Alles kommt in dieser Woche vor und alles hat seinen Platz. Für mich kommt in dieser besonderen Zeit, die wir im Moment erleben, all das auch vor: Angst und Schmerz, weil das Leben so eingeschränkt ist und wir alle nicht wissen, wie es weitergehen wird. Trauer, weil ich Menschen nicht umarmen kann, die ich liebe. Eine gespenstische Stille – trotz des schönen Wetters. Niemand grillt mit Freunden im Garten, der Schwetzinger Schlossplatz ist leer. Aber auch Hoffnung und Zuversicht.

Das Leben wird sich durchsetzen

Die Zeit wird ein Ende haben. Das Leben wird sich durchsetzen. Wir werden einander wiedersehen und feiern können. Und tief empfundene Dankbarkeit für die Menschlichkeit und die Hilfsbereitschaft, die ich überall erlebe und spüre. Es gibt Momente, da fühle ich mich getragen und geborgen, voller Zuversicht. Da klingt in mir die Liedzeile: ,Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht’ (Gesangbuch Nr. 369,7).

Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie immer wieder diese Zuversicht und Dankbarkeit empfinden können und sich immer wieder getragen fühlen vom Vertrauen und der Gewissheit. In dieser besonderen Woche dürfen wir nicht so feiern, wie wir es gewohnt sind. Aber wir versuchen, Ostern trotzdem zu feiern und für Sie (und Euch) erlebbar zu machen.“ Dafür weist Pfarrerin Sibylle Rolf auf folgende Angebote hin:

Unter www.oftersheim.de – der Auf der Website der evangelischen Kirche Oftersheim – wurde für kleine und große Menschen eine Fortsetzungsgeschichte zu den Kar- und Ostertagen eingestellt. Die Fotos dazu stammen von Ralf Lackner, der den Osterweg des Peter-Gieser-Kindergartens aus dem vergangenen Jahr fotografiert hat. Die Geschichte geht immer weiter, es lohnt sich, immer wieder zu schauen. Außerdem ist auf der Seite noch einmal die Ausstellung zum Kreuz zu sehen, die im vergangenen Jahr in der Christuskirche zu sehen war. Am Ostersonntag wird ein Link mit einer Oster-Videobotschaft eingestellt.

Landeskirche ist sehr rührig

„Wir dürfen zwar in unserer Kirche keine Gottesdienste feiern, weisen aber gerne auf die Online-Angebote unserer Landeskirche hin“, fährt die Pfarrerin fort. Unter www.ekiba.de werden Gottesdienste jeden Sonntag gestreamt und können auch später noch angesehen werden. Auch für Kinder und Jugendliche gibt es dort Angebote.

Ebenso werden in der ganzen Region Gottesdienste gefeiert. Besonders weist die Pfarrerin auf die Osternachtsfeier am Karsamstag um 21 Uhr hin, der aus der Wollfabrik Schwetzingen mit den Pfarrern Steffen Groß, Tobias Habicht und Christiane Banse gefeiert und gestreamt wird unter www.ekischwetzingen.de

Am Karfreitag gibt es von dort einen Gottesdienst mit Prälat Traugott Schächtele.

„Wir werden in den Kar- und Ostertagen in unserer Kirche kleine Stationen gestalten, die an die Geschichten erinnern und zum Mitmachen einladen“, sagt Sibylle Rolf. Jeden Tag, auch und gerade an den Feiertagen, wird die Kirche geöffnet sein. Kommen Sie, legen Sie einen Sorgenstein ab, zünden Sie eine Kerze an, schreiben Sie ein Gebet auf – und nehmen Sie am Ostersonntag von der Osterkerze das Osterlicht mit nach Hause. Abends um 19 Uhr beteiligen wir uns an allen Orten am Balkonsingen.“

Und schließlich: Am Ostersonntag sind die Menschen eingeladen, sich am Osterflashmob zu beteiligen. Nach dem Fernsehgottesdienst im ZDF um 10.15 Uhr wird an vielen Orten das Lied „Christ ist erstanden“ erklingen, gesungen oder musiziert. „Die Glocken läuten, die Osterkerze brennt, und wir stärken unsere Zuversicht: Gott schenkt das Leben!“, ermuntert Pfarrerin Sibylle Rolf die Menschen. zg

