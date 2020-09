Fragen an Susanne Eisenmann stellen

Oftersheim.Auf Einladung des CDU-Landtagskandidaten Andreas Sturm kommt Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann am Mittwoch, 23. September, in die Kurpfalzhalle nach Oftersheim, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Schulleiter aus der Region und die Bürgermeister sind eingeladen, um aktuelle Themen der Schulpolitik, speziell im Zusammenhang mit der Corona-Krise zu diskutieren. Interessierte können Fragen an die Kultusministerin einsenden, die bei der Veranstaltung im Diskussionsteil gestellt und im Nachgang beantwortet werden. Fragen und Anregungen können eingesendet werden unter E-Mail: sturm@andreas-sturm.com oder Telefon 01520/ 6 06 41 70. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 21.09.2020