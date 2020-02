Frauen des Arbeitskreises spielen im Luisenpark mit Schatten

Oftersheim.Nach einem gemütlichen Abendessen im Pflanzenschauhaus erkundeten die Frauen des Arbeitskreises „Volkskunde und Brauchtum“ vom Heimat- und Kulturkreis die Winterlichter im Mannheimer Luisenpark. Lichtkünstler und Illuminator Wolfgang Flammersfeld, sein Name könnte nicht passender sein, hat sich eine Menge an leuchtenden und bezaubernden Kunstwerken einfallen lassen, war die einhellige Meinung der Oftersheimer Ausflugsgruppe. Bereits zum sechsten Mal in Folge wurde der Luisenpark in eine märchenhafte Fantasie-Landschaft mit 4000 Lichtquellen verwandelt. Die Rinden und Kronen der Bäume strahlen mal in Rot, Blau, Grün, mal auch in Orange oder Lila. Viele feuerrote Herzen, ein magisches Auge, ein Bienenschwarm und vieles mehr an Lichtobjekten rufen Erstaunen bei den Besuchern hervor, berichtet Yvonne Wierer vom Arbeitskreis.

Am Kutzenweiher sprüht ein 20 Meter breites, acht Meter hohes Schild, auf dessen Wasserwand eine Projektion mit unterschiedlichen Figuren erscheint. „Die Spiegelungen der farbigen Bäume im Wasser des Weihers sind einfach nur schön“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.

Wer die Winterlichter noch sehen will, muss sich beeilen: Die Lichtarchitektur ist nur noch bis Sonntag, 1. März, zu sehen. zg/Bild: Wierer

