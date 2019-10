Frauenfrühstück nimmt sich viel Zeit

Oftersheim.Zum 23. ökumenischen Frauenfrühstück laden die beiden Kirchen am Samstag, 9. November, von 9 bis 11.30 Uhr ein. Das Team hat in diesem Jahr ein Thema ausgesucht, das immer aktuell ist und sicherlich viele Frauen anspricht: „Von der Kunst, Zeit zu haben“. Andrea Juhler, Referentin für Erwachsenenbildung in der Frauenarbeit, wird als Expertin im Josefshaus der katholischen Pfarrgemeinde, Bismarckstraße 3, dabei sein. Dazu gibt es ein leckeres und reichhaltiges Frühstück. Der Eintritt beträgt 8 Euro.

Anmeldungen nimmt Karin Koch, Telefon 06202/5 28 55, entgegen – bitte auch den Anrufbeantworter nutzen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 28.10.2019