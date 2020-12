Freie Bahn für Viren

Die Situation in der Buslinie 717 hat sich entspannt. So lautet der Tenor von außen. Nach meinem Selbstexperiment kann ich dieser Aussage nur widersprechen: Zu Stoßzeiten unter der Woche in den Bus nach Heidelberg zu steigen, ist eine Zumutung – gerade während einer globalen Pandemie. Die vorgeschriebenen Abstände können nicht einmal ansatzweise eingehalten werden. Viren haben freie Bahn. Morgens einen Bus zusätzlich fahren zu lassen, ist ein guter Ansatz, reicht leider aber noch lange nicht aus. Gerade im Winter, wo das Fahrrad als Alternative oft wegfällt, müsste während der Corona-Krise zum Schulbeginn mindestens noch ein weiterer Gelenkbus fahren, damit sich die Lage wirklich entspannen kann. In der Schule wird ständig gelüftet, die Lehrer achten darauf, dass die Jungen und Mädchen die Abstände einhalten. Aber was bringt das, wenn die Schüler jeden Morgen auf dem Weg in den Unterricht im Bus ohne Belüftung dicht an dicht stehen? Da hilft auch keine Alltagsmaske.

Die Verantwortlichen im Öffentliche Nahverkehr müssen dringend nachjustieren und für die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln sorgen – ja, auch, wenn’s Geld kostet! Und hier kommt die Politik ins Spiel, die gewährleisten muss, dass bei Bus und Bahn mit Blick auf die Gesund-heit nicht gespart werden darf.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 04.12.2020