Freizeit endet mit Wasserschlacht

Den Hammer in der Hand: Aus Nägeln entstehen Kunstwerke. © Fellenberg

Oftersheim.Ein stetes Hämmern war überall auf dem großzügigen Außengelände des Freizeitheims Haus Heliand in Oberursel zu hören. Die Teilnehmer der Familienfreizeit – organisiert von der evangelischen Kirchengemeinde – hatten sich an die Aufgabe gemacht, aus Brettern, Nägeln und Wollfäden, kreative Nagelbilder zu gestalten. Es wurden passende Bildvorlagen erarbeitet, diese dann ausgedruckt und mit Nägeln und gespannten Fäden waren sie am Ende richtige Kunstwerke.

Das Freigelände wurde in den drei Tagen zum Spiel- und Erholungsraum für die 15 angereisten Familien: Schach im Hof oder Gemeinschaftsspiele wie Schlangenlauf, Turmbau oder Kegeln wurden durch den Bau eines Staudamms am nahen Bach im Wald sowie Gesprächen bei einer Tasse Kaffee ergänzt. In dieser entspannten Atmosphäre, heißt es in einer Mitteilung der Kirchengemeinde, tat es auch keinen großen Abbruch, dass immer wieder Kinder auftauchten, die sich eine Zecke eingefangen hatten – die Zeckenzange wurde zu einem vielgebrauchten Werkzeug und bald routiniert eingesetzt.

Armband der Freundschaft

Bereits zum Auftakt rückte das Thema Freundschaft in einer Andacht in den Mittelpunkt und im Anschluss waren viele mit Freundschaftsbändern beschäftigt, die sich bald an vielen Armen wiederfanden. Auch abends zeigte sich die Freundschaft, als nicht nur die Kinder am Lagerfeuer mit ihren Stockbrotstecken zusammenrückten.

In einer weiteren Aktion wurden zahlreiche T-Shirts gestaltet, die viele für das gemeinsame Erinnerungsfoto auch sofort überzogen. Ein Kleiderwechsel war ohnehin notwendig, da es so warm war, dass Wasserspritzen herausgeholt wurden und eine wilde aber erfrischende Schlacht begann. Ein Wandertrupp, der sich zum Geocachen aufgemacht hatte, wurde sofort „überfallen“.

Auch im nächsten Jahr findet eine Familienfreizeit statt. Von Donnerstag, 30. April, bis Freitag, 1. Mai, freuen sich alle auch auf neue Gesichter, wenn es ins Schwäbische zum Haus Lutzenberg nach Althütte geht. zg

