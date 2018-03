Anzeige

Dabei ist das Konzept denkbar unkompliziert: Wer möchte, bucht einen Garten für eine Saison. Die Empfehlung der beiden Experten lautet: Für bis zu drei Personen reichen 40 Quadratmeter aus, für mehr Leute sollte es dann schon die doppelte Fläche sein. Den „StartUp“ bieten die Biologen selbst: Rund 30 regionale samenechte Gemüsesorten werden in die Beete eingebracht, um den Rest kümmern sich dann die Pächter. Aber auch da gibt es natürlich Unterstützung: Kostenlose Beratung und ein Gießservice können zugebucht werden.

„In Neckarhausen haben wir auch eine Streuobstwiese dabei“, verrät Bleil. Der 34-Jährige bietet sogar Miethühner in diesem Konzept an. Diese werden sich in Oftersheim nicht finden lassen, doch die Freizeitfarmer können sich ansonsten auf ihren Parzellen für eine Saison austoben, denn eine Ecke des „Gartens“ bleibt immer frei und kann für spontane Experimente genutzt werden. Auch da sollen Erwachsene und Kinder sich an dem Bio-Gedanken orientieren.

Auf den Flächen von Landwirt Gieser wird sich bald schon das Leben breitmachen. Der freut sich gemeinsam mit seiner Partnerin Sabrina und den Söhnen David (4) und Jakob (2). Und die beiden Biologen freuen sich ihrerseits, dass sie nach langer Suche nun auf so große Zustimmung gestoßen sind. „Es ist in einem Ballungsraum wie hier sehr schwer, geeignete Flächen zu finden“, so Bleil, die 4000 Quadratmeter in Edingen-Neckarhausen waren da ein Glücksgriff, der zweite positive Zufall war die Begegnung mit den jungen Landwirten aus Oftersheim, die 20 Ar in die Kooperation einbringen. Sie werden den Boden vorbereiten, die beiden Jungunternehmer Bleil und Lutz säen und pflanzen danach. Regelmäßig werden sie für die Pächter auch mit Rat und Tat parat stehen. Auf einer kleinen Wiese – mit Bank und Tisch – kann dann der Austausch stattfinden. So kann man dann auch einfach einmal die Sonnenstunden im Farmland genießen.

Motivation ist vielfältig

„In Neckarhausen haben wir ein buntes Publikum“, verraten die beiden Biologen, „das reicht vom Rentner bis zum Single und zur Familie. Mit ihnen haben wir auch Sommer- und Erntedankfeste gefeiert.“ Die Motivation der Pächter ist so gemischt wie ihre Struktur: „Manche sagen, dass sie es mögen, wie ihre Kinder das Landleben erkunden. Manche sagen, sie wollen das eigene Gemüse aus ökologischem Anbau haben. Andere wieder wollen neue Sorten ausprobieren, die es eben nicht im Supermarkt gibt.“

Davon wird es reichlich geben, denn der Anbauplan sieht viele Leckereien vor: Filderkraut, Neckarperle, Rote Bete, Ochsenherztomaten, Kartoffeln mit den poetischen Namen „Linda“ oder „Rosara“, aber auch Mairüben und gelbe Buschbohnen. Die „Freizeit-Farmer“ sind auf Facebook zu finden oder telefonisch unter 0621/44 59 43 79 zu erreichen.

Info: Mehr Informationen gibt es unter www.freizeit-farmer.de.

