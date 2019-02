Freizeit führt in Taunus

Oftersheim.Ins Haus Heliand in den Taunus führt die Familienfreizeit der evangelischen Kirche von Donnerstag bis Sonntag, 30. Mai bis 2. Juni. Das Ziel wartet mit einem großen Freigelände und Spielmöglichkeiten für verschiedene Altersgruppen auf, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Unterbringung erfolgt in Familienzimmern. Der Tag beginnt mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet.

Für Abwechslung während der Freizeit hat sich das Organisationsteam der Familien Boos, Fellenberg und Sturm wieder einiges einfallen lassen. So wird das verlängerte Wochenende mit gemeinsamen Spielen, kreativen Aufgaben und gemütlichem Zusammensein verbracht.

Anmeldung im Pfarramt

Anmeldungen sind am heutigen Donnerstag, 18 bis 19 Uhr, im Gemeindehaus in der Eichendorffstraße möglich. Danach sind Anmeldungen über das evangelische Pfarramt zu den üblichen Öffnungszeiten möglich. Die Kosten betragen 160 Euro für Erwachsene, 130 Euro für Kinder (7 bis 18 Jahre) und 100 Euro für Drei- bis Sechsjährige. zg

