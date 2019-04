Freude und Leid bekommen viele Seiten

Oftersheim.In vielen Kirchen liegt eines aus, seit einiger Zeit gibt es auch in St. Kilian ein Fürbittenbuch, um Gebetsanliegen vor Gott zu tragen. Die Anregung hierzu kam noch aus den Reihen des letzten Pfarrgemeinderates vor Ort 2015, das Gemeindeteam griff den Gedanken später auf und setzte ihn schließlich nach den Sommerferien 2017 um –mit Erfolg.

Die zahlreichen Einträge seitdem sprechen für sich angesichts der Tatsache, dass sie nicht wie oft andernorts vielfach von Touristen stammen und dokumentieren das offensichtliche Bedürfnis vieler Kirchenbesucher, ihre Sorgen und Nöte schriftlich zu formulieren. „Lieber Gott“, „heilige Maria Mutter Gottes“ oder „lieber Jesus“ ist in dem Buch immer wieder zu lesen, gefolgt von ganz unterschiedlichen Bitten für sich selbst, Familienangehörige oder Freunde, manchmal auch einfach um Frieden in der Welt.

Häufig geht es um Kraft und Beistand in schwierigen Lebenslagen, sei es die Angst um den Arbeitsplatz, die Bitte um Heilung oder Linderung von Krankheiten oder die unüberwindbar scheinende Trauer beim Tod eines geliebten Menschen.

Beim Durchlesen des Fürbittenbuchs erscheinen manchmal die eigenen Probleme eher unbedeutend angesichts so mancher Einträge, die übrigens hier und da in fremden Sprachen vorgenommen wurden, wie Englisch, Italienisch oder Polnisch. Auch eine Muslimin hat ihre Anliegen vor dem einen Herrn im Buch festgehalten.

Platz auf dem Lesepult aus Bronze

Doch geht es nicht immer nur um Bitten, die von den Besuchern niedergeschrieben werden, zuweilen mit Namen und Datum versehen; hin und wieder sind auch Worte des Dankes zu lesen, wenn ein Gebet erhört wurde oder einfach nur neue Kraft gespendet hat in bestimmten Situationen. Einträge auch von Kindern sind beim Blättern ebenfalls auszumachen, wie jene diverser Erstkommunionsgruppen.

Seinen Platz hat das Fürbittenbuch auf einem Bronzelesepult, das einst noch unter Pfarrer Josef Fischer eigens in künstlerischer Abstimmung auf die seit 1974 entstandenen Ausstattungselemente des Kirchenraumes geschaffen wurde. Es steht in der Regel – sollte es nicht gerade im Chor benötigt werden, wie es in der Passionszeit der Fall ist – unmittelbar bei der „Pietà“ (von lateinisch „pietate“ für „Mitleid“). Diese Szene, auch Vesperbild genannt, wurde in künstlerischer Weise seit dem Mittelalter häufig zur Andacht der Gläubigen dargestellt.

Sie zeigt Maria als „Mater Dolorosa“ (Schmerzensmutter) mit dem vom Kreuz abgenommenen Leichnam ihres Sohnes auf dem Schoß, mit schmerzerfülltem Blick zum Antlitz Jesu oder wie hier zum Himmel gerichtet. Die Skulptur wurde im Zuge der Kirchenrenovierung 2008/2009 unter der Orgelempore neu aufgestellt und zu Maria Himmelfahrt 2014 von Pater Thomas Palakudiyil gesegnet.

Opferkerzen entzünden

Besonders vor den Gottesdiensten entzünden viele Besucher gerne Opferkerzen, welche dort einen würdigen Platz erhalten haben und gleichfalls mit ihrem Licht zu Erbauung und Gebet einladen möchten – oder um sich dem Fürbittenbuch zuzuwenden, sei es zum Lesen und Besinnen bis hin zum Griff nach dem Kugelschreiber, um selbst niederzuschreiben, was einen bewegt im Vertrauen auf die Hilfe Gottes. hps

