Es hat sich nicht erst seit der 1250-Jahr-Feier vor zwei Jahren weit über die Gemarkungsgrenzen hinaus rumgesprochen: In Oftersheim lässt sich’s prima feiern. Und ganz besonders, weil es keine unangenehmen Zwischenfälle in Form von Gewalttätigkeiten gibt, wie sie andernorts leider schon an der Tagesordnung sind. Die Hardtgemeinde feiert lieber friedlich.

Und das wissen auch die Gäste zu schätzen, wie sich beim Ortsmittefest wieder einmal zeigte. Mehr als 1500 Besucher waren am Samstagabend gekommen, um gute Musik zu hören. Vor allem aber, um Freunde zu treffen und einen schönen Abend zu erleben – trotz der schlechten Wetterprognose.

Und deshalb war Bürgermeister Jens Geiß auch – zu recht – stolz auf seine Oftersheimer und sehr zufrieden mit der Veranstaltung: „Alles, was wir in der Hand hatten, hat geklappt.“ Nicht zuletzt auch dank der rührigen Bauhof-Mitarbeiter, die nur beim Abbau im Regen standen.