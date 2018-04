Anzeige

Tombola für Kinder und Erwachsene

Um 15 Uhr steht dann wieder die Fütterung der Wildschweine auf dem Programm, einer der Höhepunkte der Veranstaltungen am Wildgehege. Weitere Höhepunkte des Festes werden einmal mehr die Erwachsenen- und die Kinder-Tombola sein, bei denen es tolle Preise zu gewinnen gibt. Eine Woche Nordsee-Urlaub in einem Häuschen ist der Hauptpreis. Wer bei der Kinder-Tombola Glück hat, kann sich über einen Kindergeburtstag bei den Pinguinen (mit Fütterung) im Luisenpark in Mannheim freuen sowie über viele andere tolle Preise, die man an dieser Stelle noch nicht verraten möchte.

Zusätzlich wird an diesem Tag der Förderverein Friedrich-Ebert-Schule dabei sein. Dieser organisiert für seine Schule einen Spendenlauf zwischen den Gehegen, bei dem ein Pate für jede gelaufene Runde des Kindes als Sponsor auftritt. Start ist ab 12 Uhr. Ebenso ermöglicht der Förderverein der Schule wieder ein Riesentrampolin aufzustellen, an dem vier Kinder gleichzeitig springen können. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Essen und Getränken sowie aus der Tombola dienen dem weiteren Erhalt der Wildgehege. Über jede weitere Spende freut sich der Verein.

Wer backt für einen Kuchen?

Für das Fest werden noch Bäcker gesucht, die das „Frühlingserwachen“ mit einer Kuchenspende unterstützen möchten. Abgegeben werden können die Kuchen am Sonntag, 29. April, ab 10.30 Uhr direkt beim Pavillon zwischen den Wildgehegen. Falls dies nicht möglich ist, holen die Mitglieder den Kuchen auch ab. uk

Info: Weitere Bilder gibt’s unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 26.04.2018