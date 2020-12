Fritz Fackel (79) verstorben

Oftersheim.Weihnachten noch im Kreise seiner Familie feiern zu können und im kommenden Jahr seinen 80. Geburtstag – das stand ganz oben auf der Wunschliste von Fritz Fackel (Bild). Doch die Erfüllung war ihm leider nicht vergönnt.

Am vergangenen Freitag starb er im Alter von 79 Jahren an den Folgen seiner schweren Krankheit, an der er seit einigen Jahren litt. Er schlief friedlich zu Hause auf seiner geliebten Couch ein, wie seine Frau Hannelore berichtet.

Bekannt und beliebt

Fritz Fackel war als umtriebiger Mensch bekannt und beliebt. Neben seiner Familie galt seine große Leidenschaft dem Fußball – und da speziell der Schiedsrichterei – sowie dem Kegeln. Doch auch im beruflichen Leben stand der Verstorbene seinen Mann. Er war lange Jahre kaufmännischer Leiter bei der damaligen Firma Rolladen Mohr in Schwetzingen. 2001 ging er in Rente, doch vom Ruhestand wollte Fackel nichts wissen und unterstützte seinen Sohn Marcus, der sich 2002 selbstständig machte und die Firma Rollladen Fackel im Gewerbepark in Oftersheim gründete.

Bis vor drei Jahren war Fritz Fackel noch regelmäßig vormittags im Büro, erledigte dort anfallende Arbeiten und beriet fachmännisch die Kundschaft. Fackel war Gründer und Vorstand des Oftersheimer Ortskegelrings und Motor der Kegel-Ortsmeisterschaften, die er lange Jahre am Leben hielt.

Im Jahr 1961 hat er sich der Schiedsrichterei verschrieben, war lange Zeit selbst an der Pfeife und stieg dann schnell zum Leiter der Schiedsrichter-Untergruppe Schwetzingen auf. Er konnte mit Stolz auf eine über 50-jährige Tätigkeit beim Badischen Fußball-Verband (BFV) blicken. Fackel war ein gern gesehener Gast auf den Sportplätzen der Region, wo er sich engagiert um die Belange „seiner Schiedsrichter“ kümmerte. Seine Verdienste und Ehrungen sind dementsprechend zahlreich. Vom Badischen Fußball-Verband erhielt er die Schiedsrichter-Ehrennadel in Bronze, Silber und Gold sowie die Verbandsehrennadel in Bronze, Silber und Gold. Bild: Fischer

