Oftersheim.Endlich! Was sich seit einigen Tagen ankündigt – aber immer wieder verzögert hat – ist gestern nun endlich wahr geworden: Der Frühling ist da. Und nicht nur dem Kalender nach, sondern auch in der Natur. Vor dem Gebäude der Friedrich-Ebert-Schule ist dies zurzeit ganz besonders schön zu sehen: Hier zeigt ein Forsythien-Strauch sein strahlendes Gelb, an den Bäumen wagen sich die ersten Blätter in sattem Grün ans Licht. Und über allem scheint die Sonne vom herrlich blauen Himmel.

Die beste Nachricht: Auch am Wochenende soll das Wetter so bleiben. Wenn das kein Grund ist, raus zu gehen und einen ausgiebigen Spaziergang nach den dunklen Tagen zu machen . . . az/Bild: Lackner