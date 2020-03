Frühlingsfit mit Wildschweinen

Oftersheim.Der meteorologische Frühling hat ja bereits am 1. März begonnen, der kalendarische Frühling fängt am 20. März an. Und da wird es höchste Zeit, fit zu werden und mit dem Sportprogramm anzufangen.

Überall kann man von speziellen Übungen lesen, die die ultimative Fitness versprechen, neben Wohlbefinden auch noch Gesundheit – und natürlich die Top-Figur für die Bikini-Saison, die sich ja bekanntermaßen nahtlose an den Frühling anschließt. So wurde es in den Vorjahren suggeriert, so wird es auch in diesem Jahr vermutlich zuverlässig wieder sein.

Nur recht und billig

Und was den Menschen recht ist, kann den Tieren ja nur billig sein – dachten sich vermutlich die lustigen Gesellen im Schwarz- und Rotwildgehege am Heuweg.

Während sich die Rehe eher spielerisch necken und über so die Reaktionsgeschwindigkeit testen, die ja im Alltag auch schon mal das Überleben sichern kann, gibt sich das Wildschwein im Zuge der Nahrungsbeschaffung dem Stretching in formvollendeter Perfektion hin. Ein sehr schönes Beispiel dafür, wie man angenehme mit nützlichen Dingen verbinden kann und dabei auch noch den Genuss-Aspekt nicht außer Acht lässt.

Zur gruppendynamischen Trainingsstunde haben sich drei Kumpels des Schwarzkittels verabredet, die neben der Fitness offenbar noch andere Hintergedanken hegen: den der Existenz durch Fortpflanzung.

Wie man also sieht: Oft braucht es nicht lange Vorbereitungen zum Sport, die Tiere zeigen es: Nicht lang Schnaken, einfach machen. Es gibt keine Ausreden mehr. Die Wildtiere beweisen auch: Es gibt für jeden Bedarf die richtige Übung. Und falls nicht: Mit genug Kreativität kann man auch Neues kreieren. az

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 07.03.2020