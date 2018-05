Füchse suchen Schutz im Ort

Anzeige

Oftersheim.Rotbraun-weißes Fell, ein buschiger Schwanz und aufgerichtete Ohren sind die Markenzeichen des Rotfuchses, der vor allem in Mitteleuropa vertreten ist. Füchse wagen sich auf der Suche nach Fressbarem immer häufiger in Vorgärten und Gärten – auch in der Hardtgemeinde. „Dies liegt vor allem am reichhaltigen und einfach zugänglichen Nahrungsangebot“, erklärt Dorian Jacobs, Wildtierbeauftragter des Landratsamts Rhein-Neckar, auf Anfrage unserer Zeitung.

Füchse würden sich immer dann in der Nähe von Menschen aufhalten, wenn sie darin einen Vorteil sehen, sich also sicher fühlen sowie ausreichend Deckung und Nahrung vorfinden. „Sowohl Katzenfutter und weggeworfene Speisen als auch die hohe Fuchspopulation durch abgekürzte Jagdzeiten sind einer der Gründe. Außerdem ist die Sicherheit der Tiere in Ortschaften höher, da im Ort keine Jagd stattfindet.“ Die Nähe zwischen Mensch und Fuchs verläuft in der Regel reibungslos. Füchse seien nicht aggressiv.

Überträger von Krankheiten

Die einen freuen sich deshalb, einen Fuchs in unmittelbarer Nähe beobachten zu können, die anderen haben möglicherweise Angst davor, er könnte mit Tollwut infiziert sein oder vom Fuchsbandwurm befallen. Die Risiken sind überschaubar, Tiere, die man im Garten sieht, sollten aber verscheucht werden, „am besten durch Rufen, Klatschen oder einem Strahl aus dem Gartenschlauch.“ Denn sie können Krankheiten übertragen, so Jacobs. Zu nennen seien vor allem der Fuchsbandwurm und die für Haustiere tödliche Staupe. Auch ist der Fuchs ein Überträger der Tollwut, wenn diese wieder einmal auftreten sollte. Der Fuchs sei aber kein bissiges Tier, daher sei die Gefahr einer möglichen Beißattacke eher gering.