Fünf Frauen stehen auf der Liste

Oftersheim/Plankstadt/Eppelheim.Zur Aufstellung der Liste für die Kreistagswahl trafen sich die Mitglieder des Wahlkreises 5 (Eppelheim, Plankstadt und Oftersheim) in der Gaststätte „Rhodos“ in Oftersheim. Die Wahlkreisbeauftragte Jutta Schuster konnte erfreulich viele Mitglieder begrüßen und übergab nach Wahl von Bruno Sauerzapf, dem Sprecher der CDU-Kreistagsfraktion, zum Versammlungsleiter, alle weiteren Regularien der Zusammenkunft.

Analog der vorgeschlagenen Reihenfolge auf der Liste stellten sich die Kandidaten den anwesenden Mitgliedern vor, gaben einen Einblick in ihre bisherigen Tätigkeitsfelder und Ehrenämter und legten, im Falle ihrer Wahl, auch die Schwerpunkte ihrer politischen Arbeit dar.

Die Liste stellt sich auf den Plätzen eins bis neun wie folgt dar: Auf Platz eins steht Trudbert Orth (Unternehmensberater, stellvertretender Bürgermeister und Stadtrat, Eppelheim). Dahinter kandidiert Annette Dietl-Faude (Kauffrau im Groß- und Außenhandel; 2. stellvertretende Bürgermeisterin und Gemeinderätin, Oftersheim/Schwerpunkte ÖPNV und Soziales). Es folgen Jutta Schuster (SAP-Beraterin, ,Kreisrätin und Gemeinderätin, Plankstadt/Schwerpunkte Kinder, Jugend und Senioren), Andreas Berger (Betriebswirt und Geschäftsführer, Gemeinderat in Plankstadt/ Schwerpunkte Handwerk und Infrastruktur), Bettina Winter (Ärztin; Vorstandsmitglied Frauen Union Rhein-Neckar, Oftersheim /Schwerpunkt Gesundheitswesen und Familien) und Martina Rubik-Kreutzfeld (Staatsanwältin; Stadträtin, Eppelheim)

Vielfältig engagiert

Auf Platz sieben steht Dr. Felix Geisler (Chemiker, Gemeinderat in Plankstadt/ Schwerpunkte Schulwesen, ÖPNV und Gesundheitswesen), gefolgt von Ulrike Krause (Dipl.-Geologin; Vorsitzende Förderverein Wildgehege, Oftersheim/Schwerpunkt Natur und Umwelt) und Michael Schönrock (Biologe, Master of Science; engagiert in der katholischen Pfarrgemeinde, Eppelheim). Sämtliche Kandidaten erhielten hervorragende Stimmergebnisse.

Im Nachgang zur Wahl berichtete Bruno Sauerzapf noch aus der aktuellen Kreistagsarbeit und ging unter anderem dabei auf die Themenfelder Digitalisierung, Soziales, die Situation der Kreiskrankenhäuser und Abfallwirtschaft ein.

Außerdem lud er schon jetzt alle Kandidaten zu einem gemeinsamen Termin am Samstag, 30. März, in das Landratsamt ein. Mit dem Dank an alle Beteiligten, unter anderem an den Eppelheimer Stadtverbandsvorsitzenden Volker Wiegand, der gewohnt souverän in der Stimmzählkommission wirkte, schloss Annette Dietl-Faude als Vorsitzende des gastgebenden Ortsverbandes die Sitzung. adf

