Für die familienfreundliche Gestaltung von Gemeinden

Oftersheim.Zur ersten Online-Vorstandssitzung begrüßte der SPD-Vorsitzende Jens Rüttinger zahlreiche Mitglieder und den Landtagsabgeordneten Daniel Born. Dieser berichtete dann auch sogleich von der Vorbereitung zur Landtagswahl am 14. März im kommenden Jahr, heißt es in einer Pressemitteilung der Sozialdemokraten. Er habe jedoch auch über das ablaufende Jahr gesprochen, in dem er die Bürgermeister des Wahlkreises besucht hat.

„Als Wahlkreisabgeordneter stehe ich mit den Bürgermeistern unserer Kommunen ständig in Kontakt. Es war mir aber wichtig, die künftigen Herausforderungen und natürlich ganz konkret mit Blick auf die derzeit schwierige Pandemiesituation alle Rathausspitzen zu besuchen“, erklärte der Landtagsabgeordnete seine Dialogtour.

Vielfältiger Themenkatalog

Den Themenkatalog habe Born dabei als so vielfältig wie die Kommunen selbst beschrieben: Er erkenne in vielen Rückmeldungen der Bürgermeister auch gemeinsame Herausforderungen der Region. „Alle zehn Kommunen haben einen hohen Siedlungsdruck. Das heißt, bezahlbarer Wohnraum für Familien und die familienfreundliche Gestaltung der Städte und Gemeinden mit ausreichend Kitaplätzen sind auf der Tagesordnung aller Gemeinden. Dass ich als wohnungspolitischer Sprecher und Sprecher für frühe Bildung gerade zu diesen beiden Schwerpunktthemen im Landtag Verantwortung trage, hilft mir, für die Kommunalpolitik meines Wahlkreises ein guter Ansprechpartner zu sein und ihre Anliegen in die landespolitische Debatte einzubringen“, betonte Born.

Der Landtagsabgeordnete, der in dieser Legislaturperiode federführend das SPD-Konzept für eine gebührenfreie Kita erarbeitet habe, wie es in der Mitteilung heißt, sieht gerade hierin nicht nur eine wichtige Entlastung der Familien, sondern auch der Kommunen: „Wir werden in den nächsten Jahren massiv in die Qualität und die Fachkräftegewinnung der Kitas investieren müssen. Nur wenn das Land hier eine Gebührenbefreiung umsetzt und die Beiträge aus dem Landeshaushalt bezahlt, werden wir die Kommunen nicht mit Gebührendiskussionen belasten.“

Mobilität in der Region

Weiteres zentrales Thema sei die Mobilität in der Region, wobei es darum gehe, den Mix aus öffentlichem Personennahverkehr, Radwegen und Elektromobilität mit entsprechender Ladeinfrastruktur neu zu denken. „Wir haben in den nächsten Jahren wichtige Herausforderungen anzugehen, bei denen die Kommunen ganz konkret Förderprogramme brauchen. Beispiele hierfür sind für mich der Ausbau und die Vergünstigung des öffentlichen Personennahverkehrs hin zu einem 365-Euro-Ticket oder die weitere digitale Ausstattung der Schulen“, sagte Daniel Born.

Aber die noch wichtigere Säule sei, dass die Kommunen ihre eigene Haushaltsfreiheit haben. Darum sei ein Ende der Vorwegentnahme genauso entscheidend wie eine kluge Reform der Grundsteuer. Gerade in diesem Punkt habe sich die Landesregierung viel zu lange Zeit gelassen und nun ein Gesetz vorgelegt, durch das viele Experten eine massive Steuermehrbelastung für Eigenheimbesitzer und Mieter ab 2025 befürchteten, meinte Daniel Born abschließend, dem die anwesenden Mitglieder des Ortsvereins ihre Unterstützung in den nächsten Wochen und Monaten versprachen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 09.12.2020