Für einen „frühlingsfesten“ Freisitz

Schwetzingen/Region.In wenigen Tagen ist kalendarischer Frühlingsanfang – die Sonnenstunden werden mehr. Da trifft es sich gut, dass die Terrasse schon „frühlingsfest“ ist – oder etwa nicht? Für alle, die für die schönen Tage des Jahres noch etwas nachbessern möchten, bietet das Unternehmen „Renofloor“ eine pfiffige Lösung: Ob Terrasse, Balkon oder Treppe, bei der Sanierung hat sich „Renofloor“ mit Erfahrung seit 1990 einen Namen gemacht und lässt in die Jahre gekommenen Untergrund mit Steinteppich-Elementen wieder ganz neu erstrahlen.

Am Samstag und Sonntag, 21. und 22. März, lädt das „Renofloor“-Team um Ingo Schwedler zum Tag der offenen Tür in die Carl-Benz-Straße 2 in Schwetzingen ein. Besucher können sich in den dortigen Ausstellungsräumen an beiden Tagen jeweils von 13 bis 18 Uhr von der „Renofloor“-Qualität überzeugen.

Auch bei widrigem Gefälle

Ganz gleich, ob eine Restauration oder eine Neuverlegung gewünscht ist, Ingo Schwedler schwört auf das „Drainfloor“-System, das überdies mit einer Garantie von zehn Jahren verbunden ist. „Drainfloor“ biete ein ganzes Bündel von Vorteilen: „Bei dieser Bodenbelagsinnovation verbinden sich einfachste Ein-Klick-Montage, Witterungsbeständigkeit und ungehinderte Entwässerung in einem Produkt“, erklärt Ingo Schwedler. Die Steinteppich-Elemente seien in einen UV-stabilen Glasfaserrahmen gefasst und mit Drainage-Kanälen unterlüftet. Die Selbstentwässerung sei damit auch bei schlechtem Gefälle voll wirksam. Und dadurch könne absolute Frostsicherheit gewährleistet werden, sagt der Fachberater.

„Wir legen größtes Augenmerk auf den Schutz“, sagt Ingo Schwedler, „mit einer geringen Auflagehöhe von wenigen Millimetern kann ,Drainfloor’ auf fast jedes Objekt gelegt werden.“ Meist könne auf den Abriss beschädigter Fliesen oder dergleichen verzichtet werden – und damit spare „Renofloor“ Zeit und Geld, sagt Schwedler.

Viele Farbvarianten

Risse, bröckelnde Platten und Unebenheiten – darüber muss man sich nicht länger ärgern. „Renofloor“ bietet Steinteppich-Elemente „made in Germany“ als Alternative zu Fliesen und anderen Steinplatten an, die auch zum Schutz beschädigter Objekte eingesetzt werden können.

In den Ausstellungsräumen in Schwetzingen sind verschiedene Systeme aufgebaut, die nicht zuletzt Auskunft über die vielen möglichen Farbvarianten liefern. mab

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 14.03.2020