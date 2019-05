Für jeden verständlich

© Bilder: Stadt TBB/FN-Archiv

Oftersheim.Das Wahlprogramm der Grünen gibt es in einfacher Sprache. Damit soll es für alle Menschen, welche die deutsche Sprache nicht gut beherrschen, einfacher sein, sich über die Ziele zu informieren, heißt es in einer Pressemitteilung.

Jeder sollte sich vor der Wahl gut informieren können, aber nicht jeder habe die Zeit, sich durch die langen Wahlprogramme zu lesen – manchmal gebe es auch sprachliche Barrieren. Dann können Menschen die oft komplexen Texte nicht verstehen. Dabei handle es sich um eine sehr vielfältige Zielgruppe, die nicht nur Menschen mit Lernschwierigkeiten und jenen, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind, betreffen, so die Grünen. Je nach Studie gebe es in Deutschland zwischen 6 und 7,5 Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter, die Probleme haben, komplizierte Texte zu verstehen.

Die Grünen halten es für wichtig, Informationen für alle bereitzustellen. Nicht nur bauliche Barrieren, wie fehlende Rampen oder Aufzüge, hindern Menschen an der Teilhabe an der Gesellschaft – auch sprachliche. Neben dem ausführlichen Wahl- und Kurzprogramm ist das Programm in einfacher Sprache ein weiterer Baustein für eine passgenaue Information, heißt es abschließend. zg

Info: Wahlprogramm unter www.gruene-oftersheim.de

