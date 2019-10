Für Kinder die ganz große Welt

Oftersheim.Ob es an den grauen Wolken am Himmel lag, dass sich der Rummelplatz in der Dorfmitte nur langsam und überschaubar mit Besuchern füllte? Den ganz großen Andrang zur Eröffnung gab es am Samstagnachmittag nicht.

Doch die, die kamen, waren und bleiben ihrer Kerwe im Ort treu. „Ich bin jedes Jahr hier und ganz begeistert von der Kerwe“, bestätigt Angelika Postelt. Ihre Tochter tanzt bei den

