Für sie beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt

Oftersheim.Bürgermeister Jens Geiß stellte offiziell die jungen Menschen vor, die eine Berufsausbildung bei der Gemeinde beginnen.

Katharina Kolb leistet ihr Einführungspraktikum im Zuge ihres Studiums zum Bachelor of Arts (Public Management) ab. Sie wird bis zum 26. Februar des kommenden Jahres verschiedene Stationen im Oftersheimer Rathaus durchlaufen. Dem Ende ihres Studiums ist Judith Gawlok schon ein Stück näher, denn sie befindet sich derzeit in der zweiten Praxisphase ihres Studiums, ebenfalls zum Bachelor of Arts (Public Management) an der Hochschule für öffentliche Verwaltung. Noch bis Mitte November absolviert sie ihr Praktikum in Oftersheim. Judith Gawlok ist im Ordnungsamt eingesetzt.

Auch für Judith Koser hat im September ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Sie fängt mit ihrer praxisintegrierten Ausbildung (PiA) zur Erzieherin in der kommunalen Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte an.

Schon ein bisschen weiter ist Sina Hertlein, denn sie beginnt jetzt ihr Anerkennungspraktikum in der Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte.

Bürgermeister Jens Geiß wünschte Katharina Kolb einen guten Start und bescheinigte Judith Gawlok, dass sie sich bereits sehr gut im Rathaus integriert habe. zg

