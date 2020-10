Für weniger CO2 in der Luft

Oftersheim.Interessierte trafen sich im Restaurant „Artemis“ zum politischen Meinungsaustausch – dem „Grünen Feierabend“. Themen waren schnell gefunden, heißt er in einer Pressemitteilung. Gemeinderat Patrick Schönenberg (Grüne) berichtete aus der vergangenen Gemeinderatssitzung. Dabei lag das Interesse auf dem Gemeindeentwicklungskonzept, das der Gemeinderat verabschiedet hat. Ebenso setzte man sich mit der beabsichtigten Einführung der Ganztagesgrundschule auseinander.

Die aktuelle Verhinderungsstrategie der Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) wurde kritisiert. Hier sehe man die Gefahr, dass die Kommunen kein Geld aus dem 750-Millionen-Topf des Bundes bekommen, weil Eisenmann auf die Förderrichtlinien des Bundes nicht eingehen will. „Es geht um die Zahlung von 750 Millionen Euro an Bundesmitteln, die in den Aufbau der Ganztagesbetreuung gesteckt werden sollen“ erklärte Gemeinderat Patrick Alberti (Grüne). Von 2025 an sollen alle Grundschüler ein Recht auf Ganztagesbetreuung haben. Alberti wies darauf hin, dass selbst das Land Bayern die Kriterien der Bundesregierung erfülle und nur die baden-württembergische Kultusministerin Eisenmann die Unterschrift verweigere. „Die Ganztagesschule ist ein wichtiger Baustein zur Verringerung von Bildungsungleichheiten. Aber leider wird das momentan auf Landesebene blockiert. Das gilt auch für die Inklusion, die von Eisenmann und ihrem Ministerium mit aller Kraft blockiert wird. Einheit und Sortieren, statt gemeinsames Lernen steht bei ihr leider im Mittelpunkt“, so Alberti weiter.

Umwelt- und Naturschutz im Blick

Der Grünen-Vorstandssprecher Rolf Siegel stellte den Anwesenden die Ideen für ein umfangreiches grünes Kommunalprogramm vor. Darin wird auf die Handlungsschwerpunkte Digitalisierung, Umwelt- und Naturschutz, Verkehrswende, Urbanität und Finanzen eingegangen. Schnell kristallisierte sich heraus, dass ein Beitrag zu der Verkehrswende, die Förderung des Fahrradverkehrs sein sollte. Man stellte die Forderung, dass es von Oftersheim eine Anbindung an den geplanten Radschnellweg zwischen Schwetzingen und Heidelberg geben muss.

Die Anwesenden bemängelten, dass Oftersheim noch kein CO2-Reduktionsprogramm beziehungsweise Reduktionsziele erstellt hat. Dies sei eine Aufgabe, die keine Aufschiebung dulde. zg

