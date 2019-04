Fürs Feuer Luft anhalten

Oftersheim/Lampertheim.Für die jüngsten Europapfadfinder aus Oftersheim, die „Wölflinge“, ging es gemeinsam mit vier Gruppenleitern in die Wildbahnhütte in Lampertheim. Für das Prüfungslager hatte sich die Meute „Balu“ mit 14 Kindern den Wahlspruch „Unser Bestes“ auf die Fahne geschrieben, standen doch zahlreiche Aufgaben bevor, die es mit Engagement zu erledigen galt.

Angereist mit Bus und Bahn ging es zu Fuß, mit den großen Rucksäcken auf den Schultern, zu der im Wald gelegen Hütte. Nach Brot und Müsli wurde es dann offiziell: Sophia wurde zum „Leitwolf“ ernannt und die anderen bekamen Halstücher und Rudelbänder überreicht. Zudem wurde Philipp, der jüngste „Wölfling“, mit einem Klufthemd ausgestattet, so dass er nun auch mit dem Bibergruß „Gut Freund“ grüßen darf. „Wir können uns glücklich schätzen, so tolle Kinder in unserem Bund zu haben. Sie gehen mit einer riesigen Freude an die ganze Sache ran“, berichtete Wölflingsführer Torsten Drewel.

Drei Streichhölzer

Bis zum Mittag mussten die dreizehn „Wölflinge“ und der „Biber“ verschiedene Fertigkeiten unter Beweis stellen: Nachdem alle gemeinsam trockenes Feuerholz gesammelt hatten, hieß es Luft anhalten: Zum Anzünden standen maximal drei Streichhölzer zur Verfügung, die Anspannung war bei jedem groß, wie es in der Pressemitteilung der Pfadfinder heißt. Leichtere Prüfungen wie das Wölflingsgebet, Balancieren, ohne das Wasser aus der Tasse zu verschütten, Wegezeichen und das richtig packen der Rucksäcke, waren weitere Aufgaben.

Nach dem Mittagessen ging es ins nahegelegene Schwimmbad. Hier tobten sich die „Wölflinge“ richtig aus und gönnten sich auf dem Rückweg zur Hütte noch ein Eis. Das selbstzubereitete Abendessen schmeckte ebenso gut, bevor gesungen wurde und die mit Spannung erwartete Nachtwanderung auf dem Programm stand. Am Ende vergruben sich alle Kinder müde in den Schlafsäcken. Bevor es am nächsten Morgen mit vielen neuen Erfahrungen nach Hause ging, wurde abschließend gemeinsam die Waldhütte geputzt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 10.04.2019