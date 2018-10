Fürs Universum backt er eine Rakete

Oftersheim.Alles muss an einem solchen Tag sitzen: von Brot und Brötchen über Plunderteilchen und einer Torte bis hin zu einem repräsentativen Schaustück. In sechs Stunden müssen diese Kreationen bei der Landesmeisterschaft der Jugend im Bäckerhandwerk in Stuttgart vollendet werden – für Sebastian Siegel kein Problem. Beim Wettbewerb wurde er als bester Nachwuchsbäcker des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Zum Thema „Universum“ setzte er sich erfolgreich gegen zwei Kontrahenten durch und holte, wie schon drei Jahre zuvor sein Bruder Florian, den Sieg in die Familie Siegel.

Eine tolle Erfahrung für Siegel. Aber dass nur so wenige dabei waren, findet er dennoch schade. „Man muss den Beruf schon mögen und es auch wollen. Aber zugegebenermaßen sind Wettkämpfe schon anstrengend“, sagt der 21-Jährige, der seine Ausbildung bei der Bäckerei Kapp in Edingen-Neckarhausen absolviert hat.

Qualifikation über die Note

Nicht jeder kann an dem Wettbewerb teilnehmen, erklärt er. Denn alles läuft über eine Qualifikation. Nach der Abschlussprüfung erhält der Auszubildende den Gesellenbrief. „Ist die Note besser als 2,0, qualifiziert man sich für den Handwerkskammerentscheid. Dort wird dann der beste Bäcker ausgewählt. Ich war allerdings der Einzige von der Handwerkskammer Mannheim, also bin ich direkt zum Landesentscheid durchgerutscht“, erklärt Sebastian Siegel. Und wie geht es dann in Stuttgart weiter? „Dort tritt man gegen Nachwuchsbäcker der anderen Handwerkskammern an“, erklärt Siegel das System des Entscheids weiter.

Aber ohne Vorbereitung geht es nicht nach Stuttgart. Im Vorfeld werden die Teilnehmer über das Thema und die zu backenden Produkte informiert. „Ich habe mir dann Gedanken gemacht, wie ich das Thema ,Universum‘ am besten umsetze. Viel Unterstützung habe ich auch von meiner Familie bekommen. Darüber bin ich sehr dankbar“, sagt der 21-jährige Nachwuchsbäcker, der schon in seiner Jugend in der Backstube geholfen hat und seinen ersten Ferienjob in der familieneigenen Bäckerei hatte.

Mit seinen Backkünsten überzeugte Sebastian Siegel die Jury, die ihm beim Backen über die Schulter schaute, denn saubere Arbeit und die Ausführung spielen bei der Bewertung eine wichtige Rolle. „In meine Brötchen habe ich Kurkuma eingearbeitet, damit sie eine intensive gelbe Farbe bekommen“, sagt Siegel. In seiner Torte spiegelte sich – wortwörtlich – das Universum wider. Mit der sogenannten Spiegelglasur überzieht er den Kuchen mit einer schimmernden Masse. Eine Hochglanz-Torte, die mit einem grünen Alien vollendet wird. Als Schaustück präsentierte er eine Rakete. „Die Buttercreme haben wir gestellt bekommen, weil das sonst in der Zeit einfach nicht machbar wäre“, sagt der Nachwuchsbäcker.

Die Bewertungskriterien sind natürlich einerseits der Geschmack, aber vor allem komme es auf die Optik an. „Die Torte wird natürlich auch angeschnitten, um zu sehen, was sie hergibt“, weiß Siegel. Aber nicht nur das Backen wird beurteilt. „In einem Fachgespräch von einer Viertelstunde habe ich dann meine Produkte erklärt und auch klargemacht, was ich damit darstellen wollte“, erklärt der 21-Jährige den weiteren Verlauf.

Für ihn ist der Weg nach diesem Wettbewerb noch nicht zu Ende. Bei der deutschen Meisterschaft in Weinheim im November vertritt er Baden-Württemberg. „Es wird das gleiche Thema sein und auch die gleichen Produkte“, erklärt Siegel. „Die Produkte können noch mal verändert werden. Auch ein Feinschliff ist möglich.“

Im Café Rall in Viernheim hat er vor wenigen Wochen die Ausbildung zum Konditor begonnen, die ihm weitere Türen für seine Zukunft öffnen soll. Gemeinsam mit seinem Bruder Florian wird er das Familienunternehmen, dann in der dritten Generation, übernehmen und weiterführen. „Jeder Job hat seine Vor- und Nachteile. Meine Eltern haben uns nie gezwungen, in ihre Fußstapfen zu treten. Aber wir sind damit aufgewachsen und es macht einfach unglaublich viel Spaß“, sagt Sebastian Siegel, der das Leben „nur so kennt“.

