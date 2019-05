Gala für das Jubiläum geplant

Oftersheim.Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Aus diesem Grund traf sich der Sportrat des TSV 1895 in der Sportschule Schöneck zur jährlichen Klausurtagung. Beherrschendes Thema dieser Tagung war das 125-jährige Vereinsjubiläum, das im nächsten Jahr ansteht, teilt der Verein mit.

Vom TSV sind im Jubiläumsjahr zahlreiche Veranstaltungen geplant. So gibt es unter anderem wieder das beliebte Oktoberfest, zudem ist eine Jubiläumsgala geplant. Ergänzt werden diese Angebote durch die Breitensportveranstaltung „Hardtwald-Games“ (in Anlehnung an „Highland-Games“), einem Kinder- und Familientag auf dem TSV-Sportplatz und der Eröffnung der bis dahin fertig sanierten und neu gestalteten TSV-Anlage durch ein Leichtathletik-Event. Auch auf die Durchführung des Patrick-Lengler-Cups in der Karl-Frei-Halle dürfen sich die Handballfreunde der Region freuen. Mit dabei ist der TSV auch beim Neujahrsempfang der Gemeinde und dem Ortsmittefest. Weitere Inhalte waren die Erstellung eines Jubiläumsheftes sowie die Planung einer Ausstellung zum Thema 125 Jahre TSV 1895 Oftersheim.

Helfer gesucht

Schnell wurde klar, dass das Jubiläum mit einem erheblichen Planungs- und Arbeitsaufwand verbunden sein wird, davon ließ sich aber keiner der Anwesenden abschrecken. Weitere Helfer werden aber dennoch dringend gesucht. Interessierte können sich direkt bei der für Organisation verantwortlichen stellvertretenden Vorsitzenden, Julia Baust, per E-Mail melden: julia.baust@tsv-oftersheim.de.

Unter dem Motto “gemeinsam sind wir stark” erzielten die Teilnehmer Einigkeit, dass das Jubiläumsjahr neben dem bereits erwähnten Arbeitsaufwand auch allen Mitgliedern und Freunden des TSV Oftersheim viel Freude und Abwechslung bringen wird.

Dankbar ist der Verein den Teilnehmern der Klausurtagung, die zum Wohle des Vereins zwei Tage ihrer Freizeit geopfert haben, heißt es abschließend. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 29.05.2019