Anzeige

Im Februar besuchte der CDU-Landtagsabgeordnete Karl Klein den Bürgermeister im Rathaus, wenige Tage später folgte der Grünen-Landtagsabgeordnete Manfred Kern. Beide versprachen, sich für eine vernünftige Lösung einzusetzen.

Und die – so teilte Manfred Kern in einer Pressemeldung kurze Zeit später mit – sei nun gefunden (wir berichteten). Der Rhein-Neckar-Kreis, so heißt es in dem Schreiben, habe sich bereiterklärt, die Unterkunft „Zum Goldenen Hirsch“ der Gemeinde zur ortsüblichen Miete zu überlassen. Grund sei ein neues Eckpunktepapier des Innenministeriums zum Kapazitätsabbau. Es müsse nur noch eine Plausibilitätsprüfung durch das Regierungspräsidium erfolgen.

Allerdings bezweifelt der Bürgermeister, dass das so einfach geht. „Da ist der Manfred Kern ziemlich weit vorgeprescht“, wundert sich Jens Geiß im Gespräch mit unserer Zeitung. „Die Sache ist längst nicht in so trockenen Tüchern, wie er den Eindruck erweckt.“ Geiß betont, der Rhein-Neckar-Kreis habe seine Gemeinde immer unterstützt, er sei gerne zur Überlassung des „Goldenen Hirsch“ bereit: „Der zuständige Dezernent Christoph Schauder ist zu 100 Prozent auf unserer Seite, wir sind auf einer Linie.“

Entscheidung beim Ministerium

Dennoch liege die Entscheidung weiterhin beim Innenministerium, mit dem man in ständigem Kontakt sei. Das Ministerium habe in einem Eckpunktepapier im Herbst diese Lösung abgelehnt. Er räumt aber ein, dass nun wieder Bewegung in die Sache kommen könne.

Der Rathaus-Chef weist außerdem darauf hin, dass das Innenministerium CDU-geführt sei. „Auch Karl Klein hat sich für uns stark gemacht. „Wenn einer die Lorbeeren einheimst, dann wohl eher der CDU-Abgeordnete, der hat vermutlich den besseren Draht“, glaubt Geiß.

Aber er betont auch: „Wir arbeiten weiter an dieser Lösung. Es wäre eine gute Sache, wenn wir den ,Goldenen Hirsch’ zu einer ortsüblichen Miete als Anschlussunterbringung für Flüchtlinge nutzen könnten.“

Das Objekt liege in der Ortsmitte, darüber hinaus habe es sich bestens bewährt und werde hervorragend von den rührigen, ehrenamtlichen Helfern des Asylkreises um Heidi Joos betreut, zählt der Bürgermeister die Vorteile auf. „Und nicht zuletzt würde es die Wohnungssituation erheblich entspannen.“

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 14.03.2018