Ganzkörpertraining mit Zumba

Oftersheim.Mit dem modernen Fitnessprogramm „Zumba“ bietet der Tanzsportclub Kurpfalz die Möglichkeit eines anspruchsvollen Ganzkörpertrainings an, heißt es in einer Pressemitteilung. Zumba eigne sich für alle Altersgruppen. Tänzerische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, denn alle Schritte sind mit Spaß an der lateinamerikanischen Musik und kreativen Bewegungen einfach zu erlernen, schreibt der Verein. Der Körper wird straffer, ausdauernder und stärker.

Mit Vanessa Ortone konnte der TSC eine lizenzierte Trainerin verpflichten, die ihre Choreographien den Wünschen der Teilnehmer anpasst. Beginn des neuen Workshops ist ab Donnerstag, 10. Oktober, von 19 bis 20 Uhr für zwölf Abende. Er findet im Kindergarten der Lebenshilfe, Käthe-Kollwitz-Straße 26, statt.

Anmeldungen sind per E-Mail an kontakt@tsc-kurpfalz.de oder telefonisch bei der Geschäftsstelle unter der Nummer 06202/4 09 30 23 (Anrufbeantworter) oder 0162/8 63 54 12 erbeten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 05.09.2019