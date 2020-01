Ganztagsschule nimmt konkrete Formen an

Oftersheim.Mit der Einführung einer Ganztagsschule an der Theodor-Heuss-Schule zum Schuljahresbeginn 2021/2022 beschäftigt sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag, 21. Februar, ab 18 Uhr im Ratssaal des Rathauses.

Der Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung hat maßgeblich zu rückläufigen Anmeldezahlen für die Theodor-Heuss-Werkrealschule beigetragen. Um der Schule eine Zukunftsperspektive zu geben, haben sich die Verantwortlichen Gedanken über die Einrichtung einer Ganztagsschule gemacht. Eine Elternbefragung auf Basis einer verbindlichen Form bei vier Tagen mit sieben Wochenstunden hatte ergeben, dass der Bedarf für ein solches Angebot gegeben ist.

Im Laufe der Voruntersuchungen hat sich ergeben, dass die Situation der derzeit vorhandenen zweiten baulichen Rettungswege in der Schule neu zu bewerten ist (wir berichteten). Daraufhin hat die Verwaltung die Erarbeitung eines schutzzielorientierten Brandschutzkonzeptes in Auftrag gegeben.

Maßnahmen zum Brandschutz

Die Planung der Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen hat gezeigt, dass der Ausbau zur Ganztagsschule im Zuge der Ertüchtigung des Brandschutzes vergleichsweise relativ gering ist. Darüber hinaus ergeben sich Synergieeffekte.

Für die konkrete Planung der Baumaßnahmen und um unnötige Kosten zu vermeiden, müssen die Weichen jetzt für oder gegen eine Ganztagsschule gestellt werden, heißt es in der Beschlussvorlage für den Gemeinderat.

Im Falle der Einrichtung einer Ganztagsschule könnte es ab dem Schuljahr 2021/2022 folgendermaßen aussehen: Da diese Form an der Theodor-Heuss-Schule lediglich in einer Klassenstufe eingeführt und erst nach und nach weiterentwickelt wird, bedeutet das auch, dass im Schuljahr 2021/22 das bisherige Betreuungsmodell für die Klassenstufen 2 bis 4 bestehen bleibt. Die Friedrich-Ebert-Grundschule aber bleibt Halbtagesschule.

Im Hinblick auf die Vereinbarung von Familie und Beruf, die sukzessiv steigende Nachfrage nach Ganztagesplätzen im Kindergartenbereich und auch darauf, dass von der Bundesregierung der Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung von Grundschülern forciert wird, empfiehlt die Verwaltung dem Gemeinderat die Zustimmung zur Einrichtung einer Ganztagsgrundschule an der Theodor-Heuss-SchuIe zum Schuljahresbeginn 2021/2022.

Darüber hinaus steht die Änderung der Schulbezirke der Gemeinde Oftersheim für das Schuljahr 2020/2021, die Neufassung der Polizeiverordnung gegen umweltschädliches Verhalten, Belästigungen der Allgemeinheit, zum Schutz der Grün- und Erholungsanlagen und über das Anbringen von Hausnummern, der Ersterlass einer Satzung über die Benutzung der öffentlichen Kinderspielplätze und der öffentlich zugänglichen Freiflächen der beiden Schulen auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung.

Auf öffentlichen Kinderspielplätzen und den öffentlich zugänglichen Freiflächen der beiden Schulen kommt es immer wieder zu Lärmbelästigungen, Vandalismus und Verschmutzungen. Beschwerden der Anwohner liegen vor. Um eine rechtliche Handhabe zu haben, ist eine Satzung der Gemeinde über die Benutzung der öffentlichen Kinderspielplätze und der öffentlich zugänglichen Freiflächen der beiden Friedrich-Ebert- und der Theodor-Heuss-Schule erforderlich.

Die Satzung gibt dem Ordnungsamt sowie der Polizei die Möglichkeit, bei Zuwiderhandlung Platzverweise bis Platzverbote auszusprechen und, falls erforderlich, Bußgelder zu verhängen.

Pacht der Photovoltaikanlage

Auch das neue Rettungszentrum ist noch einmal Thema. Es soll ein Vertrag mit der Bürgerenergiegenossenschaft Kurpfalz über die Pacht einer gebäudeintegrierten Photovoltaikanlage auf dem Dach des Neubaus geschlossen werden. Außerdem geht es für das Grundstück in der Mannheimer Straße 95 um deine Sondernutzungserlaubnis für Außenbewirtung. az/zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 18.01.2020