Geburtstag dieses Mal ohne Feier

Oftersheim.Das Jugendzentrum (Juz) ist eine Institution in der Hardtgemeinde. Seit 38 Jahren ist die Einrichtung nun schon Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 21 Jahren. Und der Geburtstag – auch wenn es kein runder ist – würde wie in vielen Jahren davon dieser Tage auch gefeiert. Eigentlich. Denn wie so vieles in diesen Tagen muss auch die traditionelle Party, zu der meistens Musiker eingeladen werden, ausfallen.

Aber 38 Jahre sind auf jeden Fall Grund, in die Historie zu schauen. „Um die Entstehung des Jugendzentrums in Oftersheim ranken sich viele Mythen“, erklärte Hausleiter Sebastian Längerer einst lachend.

Und so fing alles an: Jugendliche Mitglieder der Selbstverwaltungsbewegung veröffentlichten im Februar 1975 Flugblätter. Darauf war zu lesen, dass sie Gleichaltrige zum Austausch einladen möchten. Um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, organisierten die jungen Menschen Aktionen und Veranstaltungen wie beispielsweise einen Flohmarkt oder ein Herbstfest in der Kurpfalzhalle. Ergebnis des Engagements: die Gründung des Trägervereins „Jugendzentrum in Selbstverwaltung Oftersheim“. Doch die Freude über diesen Erfolg währte nicht lange. Schon Ende der 1970er Jahre wurde der der Verein wieder aufgelöst – das Interesse war dauerhaft zu gering.

Erst mit der Eröffnung der „Leimbachmetropole“ 1982 – dem Vorläufer des Juz – am heutigen Standort in der Mannheimer Straße 67 beginnt eine neue Zeitrechnung. Dieses Mal mit angestellten Sozialpädagogen.

Dazu gehört seit 19 Jahren der Erziehungswissenschaftler Sebastian Längerer. „Ich bin richtig stolz darauf, dass es den Verein noch gibt und dass wir jedes Jahr noch einen draufsetzen können“, betonte er in der Vergangenheit immer wieder. Er setzt unter anderem auf die Kooperation mit Vereinen, den Austausch mit den Jugendlichen und Kindern.

Attraktives Programm

So ist es beispielsweise dem Jugendreferat der Gemeinde in Zusammenarbeit mit den Vereinen, Organisationen und nicht zuletzt der Unterstützung durch das Jugendzentrum gelungen, trotz Corona und der verschärften Auflagen ein attraktives Programm mit insgesamt 30 Angeboten zusammenzustellen.

Die Juz-Mitarbeiter bieten aber auch ein Wochenprogramm an, das in Zeiten der Pandemie – soweit es die Vorgaben eben zulassen – weitergeht. Dazu gehören die Schülertreffs (für die Sechs- bis 13-Jährigen) und die Teenstreffs (zehn bis 15 Jahre) ebenso wie das Jugendcafé (ab 16 Jahre) oder die Musikwerkstatt mit Gitarrenunterricht. Einziger Unterschied: Für die Gruppenangebote müssen sich die Besucher anmelden. Das geht telefonisch unter der Nummer 06202/59 71 56, per E-Mail: info@juz-oftersheim.de oder auf Instagram: juz_oftersheim.

Daneben widmen sich Sebastian Längerer und sein Team der nicht immer einfachen Aufgabe, das Angebot einer zeitgemäßen Kinder- und Jugendarbeit anzupassen.

Das Juz ist bis heute eine selbstständige Einrichtung in freier Trägerschaft geblieben. Das ist besonders durch die kontinuierliche finanzielle und personelle Unterstützung der Gemeinde möglich. Und die engagierten hauptamtlichen Mitarbeiter sowie die zahlreichen Unterstützer hoffen, dass sie den Geburtstag im kommenden Jahr – dann ist es der 39. – wieder krachend feiern können – so wie es seit Jahren gute Tradition ist.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 28.11.2020