Gedanken zur Nächstenliebe

Oftersheim.Interessantes und Spannendes zum Thema Nächstenliebe gibt es am Freitag, 8. Februar, bei „Bibel mit Biss“ im Gemeindesaal der evangelischen Kirche. Die Referentin, Pfarrerin Dr. Dagmar Kreitzscheck, Studienleiterin in Heidelberg am Zentrum für Seelsorge der evangelischen Landeskirche in Baden, hält folgende Gedanken parat: „Sie kennen vielleicht den an eine Häuserwand gesprayten Spruch ,Jesus liebt dich’, unter den jemand geschrieben hat: ,Da muss er aber schön blöd sein!’ Das zeigt, dass Selbstliebe schwieriger ist, als sie auf den ersten Blick aussieht.

Lange galt es als verpönt, sich selbst zu lieben und immer noch gibt es das als Vorwurf, jemand sei egoistisch und selbstverliebt. Wie genau geht aber Selbstliebe? Warum ist sie - nach biblischem nicht weniger als nach psychologischem Befund - unabdingbar für die Nächstenliebe und was hat beides mit der Gottesliebe zu tun? Ist Narzissmus eine Krankheit oder gehört er einfach nur zu den Bedingungen des Menschseins?“

Anmeldung per E-Mail oder Telefon unter 06202/59 31 86 erwünscht. Der Vortrag mit Buffet und Musik kostet 12 Euro pro Person, zu entrichten an der Abendkasse. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 11.01.2019