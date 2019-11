Gedenken an Verstorbene

Oftersheim.Das Andenken und die Ehrung der verstorbenen Mitglieder nehmen beim Musikverein sowie bei den beiden Gesangvereinen Germania und Sängerbund Liederkranz einen wichtigen Platz im Jahresablauf ein.

Das geschieht – als sichtbares Zeichen – immer am Totensonntag, der auf den letzten Sonntag vor dem ersten Advent fällt. Am 24. November, um 15 Uhr treffen sich die Vereine zu einer gemeinsamen Gedenkfeier in der Friedhofskapelle. In dieser Feierstunde gedenken sie der verstorbenen Mitglieder aller drei Vereine und ehren sie durch die Niederlegung eines Blumengebindes.

Die Kapelle des Musikvereins sowie die Chöre der beiden Gesangvereine werden die Feier musikalisch umrahmen. zg

