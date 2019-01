„Gefahr hinter Counter-Strike ist Glücksspiel“

Oftersheim.E-Sport ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Schon lange nicht mehr ist die einstige Nische für Computerspiele-Enthusiasten nur auf der Videoplattform YouTube zu finden. Bei Counter-Strike-Turnieren schauen Hunderttausende weltweit zu – online oder mittlerweile sogar im Privatfernsehen. Auch Spiele wie League of Legends, Fortnite, Call of Duty oder Fifa sind beliebt. Die Preisgelder

...