Geflüchtete in den Arbeitsmarkt integrieren

Oftersheim/Plankstadt/Eppelheim.Wie können Geflüchtete und andere Arbeitssuchende in den Gemeinden Oftersheim und Plankstadt sowie in der Stadt Eppelheim in den Arbeitsmarkt integriert werden? Wo finden Arbeitgeber Ansprechpartner und Unterstützungsmöglichkeiten?

Antworten zu diesen Fragen wollen die Gemeinden in Zusammenarbeit mit der Stabsstelle Integration des Rhein-Neckar-Kreises beim Infonachmittag am Mittwoch, 4. Juli, von 16 bis 18 Uhr, im „Kleinen Plänkschter“ in der Mehrzweckhalle geben. Dabei stehen die Ausbildung und Beschäftigung Geflüchteter und Neuzugewanderter, die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse sowie die Anpassung und Nachqualifizierung weiterer Potenziale auf der Agenda.

An Thementischen besteht die Möglichkeit, sich mit Vertretern der Agentur für Arbeit, des Jobcenters, der Handwerkskammer, der Industrie- und Handelskammer und anderer arbeitgeberorientierter Einrichtungen auszutauschen, wie es in einer Pressemitteilung der Gemeinden heißt. zg