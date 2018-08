Gefragt sind Wissen und Aufmerksamkeit

Oftersheim.Der Skiclub beteiligte sich in Kooperation mit dem Jugendzentrum (Juz) am Sommerferienprogramm der Gemeinde. Gemeinsam luden der Verein und das Juz zum Waldläuferspiel an der Grillhütte ein. Um sich näher kennenzulernen, wurden den Teilnehmern zunächst verschiedene Spiele angeboten.

Unter Berücksichtigung des Alters folgte die Gruppeneinteilung, die Spielregeln wurden erklärt. Sechs altersgemischte Gruppen machten sich mit ihren Betreuern im Abstand von 15 Minuten auf den unbekannten Weg.

In den frühen Morgenstunden waren von Mitgliedern des Skiclubs Wege, Bäume, Bänke gekennzeichnet und Briefe versteckt worden. Im nahegelegenen Wald konnten die Kinder ihre Aufmerksamkeit, ihr Wissen und ihre Schnelligkeit messen – galt es doch, so schnell wie möglich die vielen unterschiedlichen Zeichen und Briefe zu finden, zu beantworten und aufzuschreiben.

In der Zwischenzeit bereiteten Helfer einen Imbiss mit kühlen Getränken vor. So konnten die erschöpft zurückkehrenden Gruppen sofort ihren Hunger stillen.

Lebhaft waren die Diskussionen der Teilnehmer untereinander. „Wie viele versteckte Zeichen und Briefe habt ihr gefunden?“ „Welche Antworten waren richtig?“ Fragen wie diese tauchten immer wieder auf. Bis die Siegergruppe ermittelt war, konnten sich die Kinder mit Spielen die Zeit vertreiben.

„Ich kann mich nicht entscheiden“

Es folgte die Siegerehrung. Für alle teilnehmenden Gruppen lagen schöne Preise bereit, die sich die Kinder in der Reihenfolge ihrer Platzierung aussuchen durften. Da fiel öfters der Satz: „Ich kann mich gar nicht entscheiden.“

Danach war es auch schon Zeit für die Verabschiedung und dafür, allen Teilnehmern schöne Ferien zu wünschen. Nach dem Abschlussfoto machten sich die Kinder auf den Nachhauseweg.

Ein großes Lob zollen Skiclub und Jugendzentrum allen Kindern, die an diesem Ferienprogramm teilnahmen. Sie hatten einen freundlichen Umgangston, waren diszipliniert und folgten den Anweisungen ihrer Betreuer, heißt es in der Mitteilung der Organisatoren. ej

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 20.08.2018