„Gegenpol bieten zur aktuellen Politik“

Oftersheim.Der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen hat sich zur Jahreshauptversammlung im Bürgersaal getroffen. Drei Stunden lang diskutierten Mitglieder und Gäste über aktuelle politische Themen, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei. Mit dabei waren der Bundestagsabgeordnete Dr. Danyal Bayaz und der Landtagsabgeordnete Manfred Kern.

Danyal Bayaz berichtete von seinen Erfahrungen in Berlin und dem Scheitern der Jamaika-Koalition: „Ich habe bis heute kein inhaltliches Argument von der FDP gehört, warum sie die Gespräche scheitern ließen“, kritisierte Danyal. Es sei aber gut gewesen, mit welcher Geschlossenheit die Grünen in die Koalitionsverhandlungen gingen und sich als einzige Partei für Klimaschutzziele und Kohleausstieg eingesetzt hätten. Bayaz berichtete weiter über die Große Koalition und den Umgang mit der AfD im Parlament. Es sei deutlich spürbar, dass die Parteien an diesem Punkt zusammenhalten und versuchen, den Rechtspopulisten angemessen zu begegnen.

Manfred Kern berichtete aus seiner Tätigkeit in Stuttgart. Auch dort komme es zu Reibungen mit der AfD, die ja schon seit der letzten Wahl im Jahr 2016 im Landtag vertreten sei. Kern sprach über die Diskussionen um die Wahlrechtsreform und die Herausforderungen in der Bildungspolitik. Die Anwesenden waren sich einig, dass Bildung in Zeiten einer immer älter werdenden Gesellschaft ein immer wichtigeres Gut sei, wenn es darum geht, die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft zu erhalten, heißt es in der Pressemitteilung. Im Anschluss referierte Gemeinderat Rolf Siegel zur geplanten Ganztagsgrundschule an der Theodor-Heuss-Schule.