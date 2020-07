Oftersheim.Unter dem Motto „Geh aus mein Herz und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit“ feiert die evangelische Kirchengemeinde am kommenden Sonntag, 2. August, um 10 Uhr einen Freiluftgottesdienst im Schulhof der Friedrich-Ebert-Schule.

Das berühmte und beliebte Lied von Paul Gerhardt wird auch Thema der Dialogpredigt von Pfarrer Tobias Habicht und Pfarrerin Dr. Sibylle Rolf sein, der evangelische Kirchenchor wird den Gottesdienst unter der Leitung von Rainer Ruhland musikalisch begleiten, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Schulhof bietet für 100 Menschen Platz, es wird dabei unter Einhaltung der aktuellen Abstands- und Hygieneregeln bestuhlt. „Bitte kommen Sie mit Mund-Nasen-Maske, Sie werden dann am Eingang (nur vom Kirchplatz her!) zu Ihren Plätzen begleitet – am Platz dürfen Sie die Maske dann abnehmen“, so die Verantwortlichen in ihrer Einladung. Leise am Platz mitzusingen und mit zu beten ist während des Gottesdienstes gestattet. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 01.08.2020