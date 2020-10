Geiß empfiehlt Zurückhaltung

Oftersheim.Das Gesundheitsamt rät davon ab, am 31. Oktober in Gruppen von Haus zu Haus zu ziehen. Bürgermeister Jens Geiß empfiehlt ebenfalls Zurückhaltung. Er betont: „Für manche mag es eine Zumutung sein, dass es solche Einschränkungen gibt. Und ja, es ist nicht schön. Aber wenn ein Virus uns alle in diesem Umfang bedroht, sollten wir alles Menschenmögliche tun, um uns und besonders die Schwächeren unter uns zu schützen. Unsere Kinder freuen sich bestimmt auch, wenn wir mit ihnen Kürbis-Laternen in die Fenster stellen. Wir können ihnen erklären, dass es hoffentlich im nächsten Jahr wieder möglich sein wird, von Haus zu Haus zu ziehen. Nur in diesem Jahr eben nicht. Es ist einfach keine gute Idee, zu viele fremde Menschen aufeinandertreffen zu lassen. Wir nehmen eben Rücksicht aufeinander, das verstehen auch Kinder.“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 31.10.2020